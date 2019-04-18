АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина

Близкие друзья Ирины Цывиной шокировали общественность новостью об ее смерти. Актриса умерла во сне в ночь на 18 апреля.
Умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина

Коллега и подруга Цывиной Ксения Хаирова рассказала, что в морге, куда знаменитость доставили около 01:00, подтвердили прискорбное известие. Причины смерти звезды «Кадетов» пока неизвестны. Священник Петр Коломейцев в своем Facebook-аккаунте опубликовал фото Цывиной, подписав: «Ушла наша прихожанка…» Вдова Евгения Евстигнеева несколько лет после смерти мужа жила и работала в США, а в минувшем году заявила о желании поставить точку в карьере и найти успокоение в монастыре.

Соболезнования по поводу безвременной кончины 55-летней актрисы выразил Михаил Куницын, журналист «Эха Москвы». Опечален из-за трагедии и Стас Садальский. Коллега Цывиной посвятил ей в своем Instagram-микроблоге трогательный пост. Актер отметил, что «скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой», еще недавно звезда сама прощалась с покойными знаменитостями, а теперь не стало и ее.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Хаирова рассказала о последних
Ученые: Секс поможет вылечить аллергию
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон обвинили
Перенесший инсульт Борис Моисеев не
Отец положил Бритни Спирс в
Ксения Бородина рассказала о непростом
У звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель на
Марина Африкантова подтвердила новость
Рэпер Гуф опозорился с политической
Вдова Николая Караченцова Людмила
Эксперты объяснили, почему смартфоны
Соседи оригинально поздравили Аллу
Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа
Илья Яббаров устроил скандал из-за
Максим Галкин обнародовал переписку с
Ирина Слуцкая откровенно рассказала о
«КамАЗ» презентовал электробус с
Умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина
Юрий Чернов отказался играть Петруху в
В реальности Даша Пынзарь оказалась не
Представители Samsung прокомментировали
Кофе помогает добиться лучших успехов в
Виктория Романец и Антон Гусев показали
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Премьерную серию восьмого сезона «Игры
В кино и библиотеках начнут требовать
Пользователи Сети раскритиковали
Ученые: Говядина остается свежей в
Марат Башаров признался, что до сих пор
Владимир Зеленский выступил за
Просмотреть все новости