Умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина
Близкие друзья Ирины Цывиной шокировали общественность новостью об ее смерти. Актриса умерла во сне в ночь на 18 апреля.
Коллега и подруга Цывиной Ксения Хаирова рассказала, что в морге, куда знаменитость доставили около 01:00, подтвердили прискорбное известие. Причины смерти звезды «Кадетов» пока неизвестны. Священник Петр Коломейцев в своем Facebook-аккаунте опубликовал фото Цывиной, подписав: «Ушла наша прихожанка…» Вдова Евгения Евстигнеева несколько лет после смерти мужа жила и работала в США, а в минувшем году заявила о желании поставить точку в карьере и найти успокоение в монастыре.
Соболезнования по поводу безвременной кончины 55-летней актрисы выразил Михаил Куницын, журналист «Эха Москвы». Опечален из-за трагедии и Стас Садальский. Коллега Цывиной посвятил ей в своем Instagram-микроблоге трогательный пост. Актер отметил, что «скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой», еще недавно звезда сама прощалась с покойными знаменитостями, а теперь не стало и ее.
Коллега и подруга Цывиной Ксения Хаирова рассказала, что в морге, куда знаменитость доставили около 01:00, подтвердили прискорбное известие. Причины смерти звезды «Кадетов» пока неизвестны. Священник Петр Коломейцев в своем Facebook-аккаунте опубликовал фото Цывиной, подписав: «Ушла наша прихожанка…» Вдова Евгения Евстигнеева несколько лет после смерти мужа жила и работала в США, а в минувшем году заявила о желании поставить точку в карьере и найти успокоение в монастыре.
Соболезнования по поводу безвременной кончины 55-летней актрисы выразил Михаил Куницын, журналист «Эха Москвы». Опечален из-за трагедии и Стас Садальский. Коллега Цывиной посвятил ей в своем Instagram-микроблоге трогательный пост. Актер отметил, что «скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой», еще недавно звезда сама прощалась с покойными знаменитостями, а теперь не стало и ее.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:31