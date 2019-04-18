Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа лошадь и двух псов





Недавно голливудская актриса сообщила, что ей удалось забрать животных и два транспортных средства. Лошадь Эроу Эмбер подарил Депп еще в начале их отношений, для совершения совместных прогулок на лошадях. Также она забрала у своего бывшего мужа раритетный автомобиль Ford Mustang и относительно новый Range Rover.Как известно, оба актера любят лошадей. У Джонни Депа даже есть собственное ранчо. Уже несколько лет происходят судебные тяжбы вокруг имущества бывших супругов. Особенно придало резонанса этой ситуации заявление Эмбер Херд о домашнем насилии, которое совершал Джонни относительно бывшей жены. Это испортило репутацию Деппа и создало ряд проблем в его карьере.