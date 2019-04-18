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Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа лошадь и двух псов

Эмбер Херд остудила у Джонни Деппа лошадь и двух йоркширских терьеров. Пара развелась еще два года назад, но деление имущества происходит до сих пор.
Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа лошадь и двух псов

Недавно голливудская актриса сообщила, что ей удалось забрать животных и два транспортных средства. Лошадь Эроу Эмбер подарил Депп еще в начале их отношений, для совершения совместных прогулок на лошадях. Также она забрала у своего бывшего мужа раритетный автомобиль Ford Mustang и относительно новый Range Rover.

Как известно, оба актера любят лошадей. У Джонни Депа даже есть собственное ранчо. Уже несколько лет происходят судебные тяжбы вокруг имущества бывших супругов. Особенно придало резонанса этой ситуации заявление Эмбер Херд о домашнем насилии, которое совершал Джонни относительно бывшей жены. Это испортило репутацию Деппа и создало ряд проблем в его карьере.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:58

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