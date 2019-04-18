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Максим Галкин обнародовал переписку с Аллой Пугачевой

Накануне Максим Галкин стал гостем в шоу «Agent Show» Насти Ивлеевой на YouTube-канале. В студии артист обнародовал личную переписку со своей супругой Аллой Пугачевой.

Максим Галкин обнародовал переписку с Аллой Пугачевой

Максим Галкин часто принимает участие в различных шоу. Недавно он стал гостем в студии Насти Ивлеевой, ее программа под названием «Agent Show» выходит на YouTube-канале. Супруг Аллы Пугачевой долго общался и шутил с ведущей, потом ему выпало задание — прочитать переписку со своей возлюбленной. Максим Галкин несколько минут листал WhatsApp, а потом сообщил, что там только фотографии их детей Гарри и Елизаветы.

Максим Галкин обнародовал переписку с Аллой Пугачевой

Потом юморист пересмотрел СМС-сообщения и громко прочитал: «Абонент снова в Сети», «Долетел хорошо», «Порулили», «Этот абонент звонил вам 2 раза». Максим Галкин сообщил, что за городом, где находится из вилла, очень плохая связь. Он рассказал, что часто звонит Алле Пугачевой, но она оказывается вне Сети. Настя Ивлеева обратила внимание на то, что знаменитости предпочитают звонить друг другу и сообщила, что — это настоящая любовь.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:52

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