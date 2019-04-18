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Представители Samsung прокомментировали многочисленные поломки Galaxy Fold

В Сети появились фотографии вышедших из строя Samsung Galaxy Fold. Компания объяснила поломку тем, что ранние образцы телефонов недоработаны.
Представители Samsung прокомментировали многочисленные поломки Galaxy Fold

Не так давно компания Samsung выпустила ограниченную серию смартфонов Galaxy Fold. Право на тестирование в числе первых получили блогеры и журналисты. Но в работе новое устройство пользователям не понравилось, многие образцы проявили сбои, а некоторые вообще сломались. Телефон и дня не продержался в режиме обычного использования.

Компания заявила, что детально изучит каждый поломанный смартфон и учтет все огрехи. Кроме того, представители Samsung сообщили, что пользователям не следовало снимать специальное полимерное покрытие с экрана, которое многие приняли за защитную пленку.

Цена, которая была заявлена на этот новый девайс - около 2 тысяч долларов, или 130 тысяч в рублях. Доработанное устройство будет представлено 26 апреля.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:25

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