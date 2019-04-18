Представители Samsung прокомментировали многочисленные поломки Galaxy Fold





Не так давно компания Samsung выпустила ограниченную серию смартфонов Galaxy Fold. Право на тестирование в числе первых получили блогеры и журналисты. Но в работе новое устройство пользователям не понравилось, многие образцы проявили сбои, а некоторые вообще сломались. Телефон и дня не продержался в режиме обычного использования.Компания заявила, что детально изучит каждый поломанный смартфон и учтет все огрехи. Кроме того, представители Samsung сообщили, что пользователям не следовало снимать специальное полимерное покрытие с экрана, которое многие приняли за защитную пленку.Цена, которая была заявлена на этот новый девайс - около 2 тысяч долларов, или 130 тысяч в рублях. Доработанное устройство будет представлено 26 апреля.