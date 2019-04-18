«КамАЗ» презентовал электробус с системой ультрабыстрой зарядки





Недавно на выставке «ЭЛЕКТРО-2019» в столице России состоялся показ электробуса КамАЗ-6282-012. Стало известно, что благодаря использованию полупантографа стала возможна ультрабыстрая зарядка. Также у новинки имеется добавочное устройство для восполнения аккумуляторов, которое действует от 3-х фазной сети переменного тока напряжением примерно в 380 Вольт. Использовать это оборудование рекомендуется в ночное время суток, для полной зарядки необходимо приблизительно 8 часов.Пополнение энергией КамАЗ-6282-012 возможно при температурах от -40 до +45 градусов по Цельсию. Максимальная скорость электробуса примерно 70 километров в час. Эксперты отметили, что данная новинка подходит для климата Российской Федерации и эксплуатировать ее можно в любой сезон.