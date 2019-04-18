Ирина Слуцкая откровенно рассказала о своем финансовом благосостоянии

В одном из последних интервью 40-летняя Ирина Слуцкая откровенно поделилась с ведущей радио о своем финансовом положении. Она открыла школу фигурного катания, где тренируют девочек. Также спортсменка мечтает построить ледовый дворец, но на него нужно больше 400 миллионов рублей, а такой суммы у нее нет.Кроме того, что Слуцкая работает тренером, она еще и занимается продюсированием ледовых представлений. Сейчас знаменитость готовит шоу для детей. Она хочет охватить удаленные местности и найти новые таланты. Ее группа состоит из ребят от 16 до 19 лет, которые не стали призерами, но мечтают заниматься фигурным катанием.