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Ирина Слуцкая откровенно рассказала о своем финансовом благосостоянии

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая откровенно рассказала телеведущей Алле Довлатовой о своем финансовом благосостоянии. Это прозвучало в эфире «Русского радио».
Ирина Слуцкая откровенно рассказала о своем финансовом благосостоянии

В одном из последних интервью 40-летняя Ирина Слуцкая откровенно поделилась с ведущей радио о своем финансовом положении. Она открыла школу фигурного катания, где тренируют девочек. Также спортсменка мечтает построить ледовый дворец, но на него нужно больше 400 миллионов рублей, а такой суммы у нее нет.

Кроме того, что Слуцкая работает тренером, она еще и занимается продюсированием ледовых представлений. Сейчас знаменитость готовит шоу для детей. Она хочет охватить удаленные местности и найти новые таланты. Ее группа состоит из ребят от 16 до 19 лет, которые не стали призерами, но мечтают заниматься фигурным катанием.



 
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Спорт
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:45

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