Юрий Чернов отказался играть Петруху в «Белом солнце пустыни» ради карьеры в цирке





Юрий Чернов во время участия в программе «Судьба Человека» на телеканале «Россия 1» рассказывал о свое творческом пути. Первая известность к нему пришла после исполнения роли Сыромятникова в полюбившейся многим зрителям картине «Доживем до понедельника».После ошеломительного успеха молодого актера, тогда еще студента циркового училища, Владимир Мотыль пригласил на роль Петрухи в «Белом солнце пустыни». Но молодой человек так и не сыграл ее. Руководство училища поставило Юрия Чернова перед выбором – либо съемки в кино, либо дальнейшая учеба в их заведении, поскольку для работы над ставшей потом очень известной картиной необходимо было уехать на несколько месяцев. Актер, однако, совсем не жалеет об утраченной возможности. Он считает, что и так состоялся как профессионал, много лет проработав на сцене театра.О своей жизни он поделился еще некоторыми фактами. Юрий Чернов рассказал, что был женат дважды. Имеет дочь от первого брака, а во втором у него родились сын и еще одна дочь. На данный момент он счастлив со своей второй женой.