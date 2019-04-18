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Юрий Чернов отказался играть Петруху в «Белом солнце пустыни» ради карьеры в цирке

Юрий Чернов рассказал, почему отказался от роли Петрухи в «Белом солнце пустыни». Актер предпочел съемкам в кино карьеру артиста цирка.
Юрий Чернов отказался играть Петруху в «Белом солнце пустыни» ради карьеры в цирке

Юрий Чернов во время участия в программе «Судьба Человека» на телеканале «Россия 1» рассказывал о свое творческом пути. Первая известность к нему пришла после исполнения роли Сыромятникова в полюбившейся многим зрителям картине «Доживем до понедельника».

После ошеломительного успеха молодого актера, тогда еще студента циркового училища, Владимир Мотыль пригласил на роль Петрухи в «Белом солнце пустыни». Но молодой человек так и не сыграл ее. Руководство училища поставило Юрия Чернова перед выбором – либо съемки в кино, либо дальнейшая учеба в их заведении, поскольку для работы над ставшей потом очень известной картиной необходимо было уехать на несколько месяцев. Актер, однако, совсем не жалеет об утраченной возможности. Он считает, что и так состоялся как профессионал, много лет проработав на сцене театра.
Юрий Чернов отказался играть Петруху в «Белом солнце пустыни» ради карьеры в цирке

О своей жизни он поделился еще некоторыми фактами. Юрий Чернов рассказал, что был женат дважды. Имеет дочь от первого брака, а во втором у него родились сын и еще одна дочь. На данный момент он счастлив со своей второй женой.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:31

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