Премьерную серию восьмого сезона «Игры престолов» на пиратских платформах просмотрели 54 миллиона человек





Как информирует Business Insider, ссылаясь на компанию Muso, после Индии лидирующими странами, где фанаты «Игры престолов» просмотрели первую серию заключительного сезона нелегально стали Китай и США. Несмотря на то, что количество нелегальных копий сложно определить, эксперты полагают, что знаменитую сагу год за годом скачивают все больше людей. В ближайшее время просмотры на пиратских платформах, предположительно, вырастут. Так, первые серии седьмого сезона за три дня просмотрели 90 миллионов представителей «пиратской аудитории», а его финал был просмотрен 120 миллионов раз.Энди Чаттерли, являющийся генеральным директором аналитической компании, заявил, что зрители, которые любят смотреть все новинки на пиратских сайтах, являются одними из самых преданных фанатов, представляющих коммерческий потенциал для правообладателей.