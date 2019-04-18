Хакеры на 30 минут сменили валюту Швеции





Ситуация со сменой валюты в Швеции произошла после того, как органы государственной власти страны подвергли строгой критике Bitcoin Core. На станице главной парии Швеции в Twitter появились и другие публикации, которые призвали пользователей Интернета инвестировать в Bitcoin. Также хакеры поменяли название страницы с «Социал-демократов» на «Bitcoin-демократов» и добавили символ криптовалюты к логотипу правящей партии.Пост о смене валюты страны продержался на странице около 30 минут, после чего был удален, поскольку аккаунт вернулся в распоряжения прежних пользователей. Как стало известно, хакеры не планировали скрываться от правосудия и свои действия оправдывают политическим мировоззрениям.