Эксперты объяснили, почему смартфоны Android не могут избавиться от "подбородка"
Эксперты объяснили, почему смартфоны на платформе Android не могут избавиться от подбородка. Решить эту проблем смог только один производитель.
Компания Apple первая запустила борьбу за безрамочные смартфоны, и, надо сказать, ей удалось вырвать победу. Выход iPhone X показал, что вполне реально сделать смартфон безрамочным. В Apple этот вопрос решили путём подворота матрицы экрана. Другие флагманские производители смартфонов пока не планируют внедрять эту технологию.
Скорее всего, дело состоит в дороговизне и непрактичности данной технологии. Подворот экрана – рискованная идея, поскольку ухудшается контакт матрицы с коннекторами, а если они выйдут из строя, то придётся менять экран. Такая технология очень затратная, что непременно отразится на стоимости смартфонов. Пойти на такие риски, пока никто, кроме Apple не решается.
Производители Android-смартфонов не спешат избавляться от подбородка, поэтому стараются как можно лучше его обыграть. Преуспела в этом вопросе компания Xiaomi, поместив на подбородок смартфона Mi Mix 2 фронтальную камеру.
Компания Apple первая запустила борьбу за безрамочные смартфоны, и, надо сказать, ей удалось вырвать победу. Выход iPhone X показал, что вполне реально сделать смартфон безрамочным. В Apple этот вопрос решили путём подворота матрицы экрана. Другие флагманские производители смартфонов пока не планируют внедрять эту технологию.
Скорее всего, дело состоит в дороговизне и непрактичности данной технологии. Подворот экрана – рискованная идея, поскольку ухудшается контакт матрицы с коннекторами, а если они выйдут из строя, то придётся менять экран. Такая технология очень затратная, что непременно отразится на стоимости смартфонов. Пойти на такие риски, пока никто, кроме Apple не решается.
Производители Android-смартфонов не спешат избавляться от подбородка, поэтому стараются как можно лучше его обыграть. Преуспела в этом вопросе компания Xiaomi, поместив на подбородок смартфона Mi Mix 2 фронтальную камеру.
Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 15:09