АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Эксперты объяснили, почему смартфоны Android не могут избавиться от "подбородка"

Эксперты объяснили, почему смартфоны на платформе Android не могут избавиться от подбородка. Решить эту проблем смог только один производитель.
Эксперты объяснили, почему смартфоны Android не могут избавиться от "подбородка"

Компания Apple первая запустила борьбу за безрамочные смартфоны, и, надо сказать, ей удалось вырвать победу. Выход iPhone X показал, что вполне реально сделать смартфон безрамочным. В Apple этот вопрос решили путём подворота матрицы экрана. Другие флагманские производители смартфонов пока не планируют внедрять эту технологию.

Скорее всего, дело состоит в дороговизне и непрактичности данной технологии. Подворот экрана – рискованная идея, поскольку ухудшается контакт матрицы с коннекторами, а если они выйдут из строя, то придётся менять экран. Такая технология очень затратная, что непременно отразится на стоимости смартфонов. Пойти на такие риски, пока никто, кроме Apple не решается.
Эксперты объяснили, почему смартфоны Android не могут избавиться от "подбородка"

Производители Android-смартфонов не спешат избавляться от подбородка, поэтому стараются как можно лучше его обыграть. Преуспела в этом вопросе компания Xiaomi, поместив на подбородок смартфона Mi Mix 2 фронтальную камеру.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Хаирова рассказала о последних
Ученые: Секс поможет вылечить аллергию
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон обвинили
Перенесший инсульт Борис Моисеев не
Отец положил Бритни Спирс в
Ксения Бородина рассказала о непростом
У звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель на
Марина Африкантова подтвердила новость
Рэпер Гуф опозорился с политической
Вдова Николая Караченцова Людмила
Эксперты объяснили, почему смартфоны
Соседи оригинально поздравили Аллу
Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа
Илья Яббаров устроил скандал из-за
Максим Галкин обнародовал переписку с
Ирина Слуцкая откровенно рассказала о
«КамАЗ» презентовал электробус с
Умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина
Юрий Чернов отказался играть Петруху в
В реальности Даша Пынзарь оказалась не
Представители Samsung прокомментировали
Кофе помогает добиться лучших успехов в
Виктория Романец и Антон Гусев показали
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Премьерную серию восьмого сезона «Игры
В кино и библиотеках начнут требовать
Пользователи Сети раскритиковали
Ученые: Говядина остается свежей в
Марат Башаров признался, что до сих пор
Владимир Зеленский выступил за
Просмотреть все новости