Эксперты объяснили, почему смартфоны Android не могут избавиться от "подбородка"





Компания Apple первая запустила борьбу за безрамочные смартфоны, и, надо сказать, ей удалось вырвать победу. Выход iPhone X показал, что вполне реально сделать смартфон безрамочным. В Apple этот вопрос решили путём подворота матрицы экрана. Другие флагманские производители смартфонов пока не планируют внедрять эту технологию.Скорее всего, дело состоит в дороговизне и непрактичности данной технологии. Подворот экрана – рискованная идея, поскольку ухудшается контакт матрицы с коннекторами, а если они выйдут из строя, то придётся менять экран. Такая технология очень затратная, что непременно отразится на стоимости смартфонов. Пойти на такие риски, пока никто, кроме Apple не решается.Производители Android-смартфонов не спешат избавляться от подбородка, поэтому стараются как можно лучше его обыграть. Преуспела в этом вопросе компания Xiaomi, поместив на подбородок смартфона Mi Mix 2 фронтальную камеру.