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Друг Собчак Константин Богомолов прокомментировал откровенные сцены в фильме «Содержанки»

Известнейший российский режиссер и поэт, а по совместительству и близкий приятель эпатажной тележурналистки Ксении Собчак – Константин Богомолов прокомментировал интимные сцены в новой кинокартине под названием «Содержанки». По словам 43-летней знаменитости, он никогда не стеснялся подобных сцен.

Друг Собчак Константин Богомолов прокомментировал откровенные сцены в фильме «Содержанки»

Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с популярным кинорежиссером, в котором он заявил, что в фильме «Содержанки» хотел продемонстрировать определенный срез российской столицы. Это московская «гулянка», в которой функционируют свои законы.

Константин Юрьевич подчеркнул, что в этом мире присутствует не только секс и большие деньги, но и эмоции и ощущение влюбленности. Также режиссер указал на то, что ему не интересна критика картины «Содержанки», ведь рейтинг этого фильма говорит сам за себя.

«Даже те, кто плюются, все равно смотрят фильм!» - заявил Богомолов.

Константин Юрьевич не стал избегать вопросов об обилии постельных сцен в кинокартине. Выяснилось, что Богомолов не считает, что в новом фильме очень много секса.

Друг Собчак Константин Богомолов прокомментировал откровенные сцены в фильме «Содержанки»

«Все нормально!» - отметил режиссер.

По словам Богомолова, ему не знакомо чувство зажатости или застенчивости, поэтому он не видит в интимным сценах ничего плохого.

«Это прекрасная часть жизни», - заявил Константин Юрьевич.

Впрочем, оказалось, что мнение кинорежиссера не все разделяют. Как бы то ни было, но Богомолов не стал «принуждать» тех или иных актеров сниматься в постельных сценах, несмотря на то, что все половые органы артистов всегда прикрыты, сообщает Cosmo.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25

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