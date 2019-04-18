Друг Собчак Константин Богомолов прокомментировал откровенные сцены в фильме «Содержанки»
Известнейший российский режиссер и поэт, а по совместительству и близкий приятель эпатажной тележурналистки Ксении Собчак – Константин Богомолов прокомментировал интимные сцены в новой кинокартине под названием «Содержанки». По словам 43-летней знаменитости, он никогда не стеснялся подобных сцен.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с популярным кинорежиссером, в котором он заявил, что в фильме «Содержанки» хотел продемонстрировать определенный срез российской столицы. Это московская «гулянка», в которой функционируют свои законы.
Константин Юрьевич подчеркнул, что в этом мире присутствует не только секс и большие деньги, но и эмоции и ощущение влюбленности. Также режиссер указал на то, что ему не интересна критика картины «Содержанки», ведь рейтинг этого фильма говорит сам за себя.
Константин Юрьевич не стал избегать вопросов об обилии постельных сцен в кинокартине. Выяснилось, что Богомолов не считает, что в новом фильме очень много секса.
По словам Богомолова, ему не знакомо чувство зажатости или застенчивости, поэтому он не видит в интимным сценах ничего плохого.
Впрочем, оказалось, что мнение кинорежиссера не все разделяют. Как бы то ни было, но Богомолов не стал «принуждать» тех или иных актеров сниматься в постельных сценах, несмотря на то, что все половые органы артистов всегда прикрыты, сообщает Cosmo.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с популярным кинорежиссером, в котором он заявил, что в фильме «Содержанки» хотел продемонстрировать определенный срез российской столицы. Это московская «гулянка», в которой функционируют свои законы.
Константин Юрьевич подчеркнул, что в этом мире присутствует не только секс и большие деньги, но и эмоции и ощущение влюбленности. Также режиссер указал на то, что ему не интересна критика картины «Содержанки», ведь рейтинг этого фильма говорит сам за себя.
«Даже те, кто плюются, все равно смотрят фильм!» - заявил Богомолов.
Константин Юрьевич не стал избегать вопросов об обилии постельных сцен в кинокартине. Выяснилось, что Богомолов не считает, что в новом фильме очень много секса.
«Все нормально!» - отметил режиссер.
По словам Богомолова, ему не знакомо чувство зажатости или застенчивости, поэтому он не видит в интимным сценах ничего плохого.
«Это прекрасная часть жизни», - заявил Константин Юрьевич.
Впрочем, оказалось, что мнение кинорежиссера не все разделяют. Как бы то ни было, но Богомолов не стал «принуждать» тех или иных актеров сниматься в постельных сценах, несмотря на то, что все половые органы артистов всегда прикрыты, сообщает Cosmo.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25