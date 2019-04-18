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Бывшей участнице «Дома-2» Яне Шевцовой, которую якобы изнасиловали, грозит четыре года тюрьмы

Скандально-известной экс-героине реалити-шоу «Дом-2» Яне Шевцовой, которая не так давно объявила о том, что ее якобы изнасиловали в городе Ханта-Мансийск, грозит до четырех лет лишения свободы. По информации, которая появилась на днях в СМИ, длинноволосая красавица оклеветала владельцев ночного клуба, в котором выступала, с целью шантажа.

Бывшей участнице «Дома-2» Яне Шевцовой, которую якобы изнасиловали, грозит четыре года тюрьмы

Ранее уже сообщалось, что Шевцова на самом деле пытается получить деньги от собственников ночного заведения в Ханта-Мансийск, поэтому и заявляет всеуслышание о том, что была изнасилована. Впрочем, схема 18-летней участницы «Дома-2» может совсем скоро провалиться, об этом сообщили сразу несколько информаторов в правоохранительных органах.

По словам источников, служащие комитета Российской Федерации по Ханта-Мансийской-Юрге на сегодняшний день не только допросили очевидцев, но и тщательно исследовали записи с видеокамер, которые установлены в ночном клубе, где якобы произошло изнасилование.

Выяснилось, что в ночной клубе длинноволосая красавица вела себя очень расковано. Яна соврала, когда сказала, что пила только сок и воду, по камерам видно, что Шевцова заказывала спиртные напитки. После выступления 18-летняя девушка «добровольно» поехала в отель с одним из владельцев заведения, чему являются подтверждением записи из видеокамер, установленные в гостинице.

Бывшей участнице «Дома-2» Яне Шевцовой, которую якобы изнасиловали, грозит четыре года тюрьмы

На днях в пресс-службе регионального следственного комитета России сообщили, что на сегодняшний день по обращению экс-звезды «Дома-2» проводится доследственная проверка, сообщает URA.

К слову, за ложное обвинение, если это будет доказано, Яну Шевцову могут осудить до четырех лет тюрьмы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39

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