Кофе помогает добиться лучших успехов в спорте





Давно уже известно, что кофе имеет такие полезные свойства, как улучшение концентрации внимания, обострение краткосрочной памяти, повышение бдительности. Однако на этом полезные свойства этого напитка не заканчиваются, об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых австралийскими учёными.Всего было проведено более трёх сотен экспериментов, в которых приняли участие 5000 спортсменов. Анализ результатов этих исследований показал, что после приёма кофеина спортивные результаты участников выросли на 2% - 16%.Также было установлено, что кофе повышает выносливость спортсменов во время езды на велосипеде и занятий лёгкой и тяжёлой атлетикой.Исследователи подсчитали, что для повышения спортивных результатов нужно принимать кофеин в дозе 3-6 мг на один килограмм веса. Для сравнения, в одной чашке кофе содержится от 95 мг до 165 мг кофеина. Доза, конечно, будет зависеть от сорта кофе, способа его приготовления и объёма чашки. Таким образом, не сложно предположить, что для человека массой 75-80 кг будет достаточно 2 чашек этого напитка в сутки.Авторы исследования советуют пить кофе за 45-90 минут до начала тренировки. При этом учёные предупреждают, что не стоит злоупотреблять данным напитком.