АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Говядина остается свежей в течение 50 дней
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Кофе помогает добиться лучших успехов в спорте

Исследования показали, что кофе помогает добиться лучших успехов в спорте. Такое заявление было сделано австралийскими учёными.
Кофе помогает добиться лучших успехов в спорте

Давно уже известно, что кофе имеет такие полезные свойства, как улучшение концентрации внимания, обострение краткосрочной памяти, повышение бдительности. Однако на этом полезные свойства этого напитка не заканчиваются, об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых австралийскими учёными.

Всего было проведено более трёх сотен экспериментов, в которых приняли участие 5000 спортсменов. Анализ результатов этих исследований показал, что после приёма кофеина спортивные результаты участников выросли на 2% - 16%.

Также было установлено, что кофе повышает выносливость спортсменов во время езды на велосипеде и занятий лёгкой и тяжёлой атлетикой.

Исследователи подсчитали, что для повышения спортивных результатов нужно принимать кофеин в дозе 3-6 мг на один килограмм веса. Для сравнения, в одной чашке кофе содержится от 95 мг до 165 мг кофеина. Доза, конечно, будет зависеть от сорта кофе, способа его приготовления и объёма чашки. Таким образом, не сложно предположить, что для человека массой 75-80 кг будет достаточно 2 чашек этого напитка в сутки.

Авторы исследования советуют пить кофе за 45-90 минут до начала тренировки. При этом учёные предупреждают, что не стоит злоупотреблять данным напитком.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 14:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Хаирова рассказала о последних
Ученые: Секс поможет вылечить аллергию
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон обвинили
Перенесший инсульт Борис Моисеев не
Отец положил Бритни Спирс в
Ксения Бородина рассказала о непростом
У звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель на
Марина Африкантова подтвердила новость
Рэпер Гуф опозорился с политической
Вдова Николая Караченцова Людмила
Эксперты объяснили, почему смартфоны
Соседи оригинально поздравили Аллу
Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа
Илья Яббаров устроил скандал из-за
Максим Галкин обнародовал переписку с
Ирина Слуцкая откровенно рассказала о
«КамАЗ» презентовал электробус с
Умерла 55-летняя актриса Ирина Цывина
Юрий Чернов отказался играть Петруху в
В реальности Даша Пынзарь оказалась не
Представители Samsung прокомментировали
Кофе помогает добиться лучших успехов в
Виктория Романец и Антон Гусев показали
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель
Премьерную серию восьмого сезона «Игры
В кино и библиотеках начнут требовать
Пользователи Сети раскритиковали
Ученые: Говядина остается свежей в
Марат Башаров признался, что до сих пор
Владимир Зеленский выступил за
Просмотреть все новости