Анастасии Костенко посоветовали «наказать» Ольгу Бузову за ее недавнее интервью
Третьей супруге Дмитрий Тарасова – российской модели из Сальска посоветовали «наказать» новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову за ее недавние заявления. По словам многочисленных поклонников молодой мамочки, поющая телеведущая «обнаглела».
Не так давно в одном из интервью Бузова призналась, что занялась бы с бывшим супругом «волшебством». Тогда же Ольга заявила, что по-прежнему помнит 6 лет, которые провела с Дмитрием, и даже назвала их «потрясающими».
Впрочем, эти слова, как оказалось, не понравились фанатам звездной парочки Костенко–Тарасовых. Буквально каждый день подписчики Анастасии требуют у своей любимицы «наказать» бывшую супругу ее мужа, которая, по их мнению, переступила все рамки дозволенного, сообщает Ondom2.
Нужно сказать, что Тарасов и Костенко никак не отреагировали на заявления Бузовой. Супруги проигнорировали недавнее интервью ведущей реалити-шоу «Дом-2» и продолжают публиковать в личных микроблогах совместные счастливые фотографии и Stories.
Не так давно в одном из интервью Бузова призналась, что занялась бы с бывшим супругом «волшебством». Тогда же Ольга заявила, что по-прежнему помнит 6 лет, которые провела с Дмитрием, и даже назвала их «потрясающими».
Впрочем, эти слова, как оказалось, не понравились фанатам звездной парочки Костенко–Тарасовых. Буквально каждый день подписчики Анастасии требуют у своей любимицы «наказать» бывшую супругу ее мужа, которая, по их мнению, переступила все рамки дозволенного, сообщает Ondom2.
«Настюш, ты видела, что Бузова в программе «ППУ» несла? Как ты держишься? Я бы не смогла так!», «Бузова вообще обнаглела! Нужно, чтобы Костенко и Тарасов наказали недопевичку! Хотяя..Как там она говорила? Пусть смотрит на них и думает, какого мужика упустила из-за своего безрассудства!» - продолжают писать в Сети.
Нужно сказать, что Тарасов и Костенко никак не отреагировали на заявления Бузовой. Супруги проигнорировали недавнее интервью ведущей реалити-шоу «Дом-2» и продолжают публиковать в личных микроблогах совместные счастливые фотографии и Stories.
«Время, проведённое вдвоём, бесценно», - подчеркивает полузащитник футбольного клуба «Локомотив».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07