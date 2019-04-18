Анастасии Костенко посоветовали «наказать» Ольгу Бузову за ее недавнее интервью

«Настюш, ты видела, что Бузова в программе «ППУ» несла? Как ты держишься? Я бы не смогла так!», «Бузова вообще обнаглела! Нужно, чтобы Костенко и Тарасов наказали недопевичку! Хотяя..Как там она говорила? Пусть смотрит на них и думает, какого мужика упустила из-за своего безрассудства!» - продолжают писать в Сети.

«Время, проведённое вдвоём, бесценно», - подчеркивает полузащитник футбольного клуба «Локомотив».

