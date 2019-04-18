АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отказ от завтрака и поздний ужин провоцируют сердечный приступ
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Анастасии Костенко посоветовали «наказать» Ольгу Бузову за ее недавнее интервью

Третьей супруге Дмитрий Тарасова – российской модели из Сальска посоветовали «наказать» новоявленную российскую исполнительницу Ольгу Бузову за ее недавние заявления. По словам многочисленных поклонников молодой мамочки, поющая телеведущая «обнаглела».

Анастасии Костенко посоветовали «наказать» Ольгу Бузову за ее недавнее интервью

Не так давно в одном из интервью Бузова призналась, что занялась бы с бывшим супругом «волшебством». Тогда же Ольга заявила, что по-прежнему помнит 6 лет, которые провела с Дмитрием, и даже назвала их «потрясающими».

Впрочем, эти слова, как оказалось, не понравились фанатам звездной парочки Костенко–Тарасовых. Буквально каждый день подписчики Анастасии требуют у своей любимицы «наказать» бывшую супругу ее мужа, которая, по их мнению, переступила все рамки дозволенного, сообщает Ondom2.

«Настюш, ты видела, что Бузова в программе «ППУ» несла? Как ты держишься? Я бы не смогла так!», «Бузова вообще обнаглела! Нужно, чтобы Костенко и Тарасов наказали недопевичку! Хотяя..Как там она говорила? Пусть смотрит на них и думает, какого мужика упустила из-за своего безрассудства!» - продолжают писать в Сети.


Анастасии Костенко посоветовали «наказать» Ольгу Бузову за ее недавнее интервью

Нужно сказать, что Тарасов и Костенко никак не отреагировали на заявления Бузовой. Супруги проигнорировали недавнее интервью ведущей реалити-шоу «Дом-2» и продолжают публиковать в личных микроблогах совместные счастливые фотографии и Stories.

«Время, проведённое вдвоём, бесценно», - подчеркивает полузащитник футбольного клуба «Локомотив».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США акула напала на 10-летнюю девочку
Ежедневное употребление моркови снижает
Япония признает сложности с
В Томской области в автокатастрофе
Анастасии Костенко посоветовали
В США произошло открытие международного
Саша Черно страдает навязчивой идеей
Анна Седокова обнажила грудь и пожелала
Ученые: Сон натощак вредит организму
Джону Сине предложили сыграть во втором
Водная аэробика поможет избежать
Дмитрий Дмитренко и Виталий Воронко
Звезда «Дома-2» Виктория Боня
Николай Басков появился на концерте
В России планируют ввести новые налоги
Отказ от завтрака и поздний ужин
Мама Таты Абрамсон о новом мужчине
Ученые: Небольшое количество водки
В macOS обнаружили тайное нововведение,
«Не сдержалась»: Лера Кудрявцева
Максим Галкин признался, что разыгрывал
Илза Лиепа судится с экс-супругом за
Дмитрий Хрусталев остался без
Иосиф Оганесян ударил Сашу Черно в
Антону Гусеву посоветовали обратиться к
Политолог рассказал, какие изменения
Эксперты назвали среднюю цену на
В Нью-Йорке работники Apple Store
Специалисты рассказали о главных
Наталья Рудова вообразила себя
Просмотреть все новости