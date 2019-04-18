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В Томской области в автокатастрофе погибли три человека

Около села Кафтанчиково Томской области сегодня, 18 апреля, в утреннее время произошла автокатастрофа со смертельным исходом. Погибли три человека, сообщает региональное главное управление МВД.
В Томской области в автокатастрофе погибли три человека

Около 09:30 на трассе в районе села населенного пункта Кафтанчиково грузовая машина Freightliner столкнулась с легковой Honda. Они двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека скончались на месте, а еще трое были госпитализированы с травмами различной степени.

Сейчас сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Они регулируют движение и ликвидируют последствия произошедшего. Уже организована проверка, которая поможет принять процессуальное решение.

Служба полиции устанавливает все обстоятельства автокатастрофы. Среди предположительных причин - ухудшение погодных условий и гололед. С десяти утра из-за снегопада в Томской области было ограничено движение общественного транспорта.



 
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Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:08

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