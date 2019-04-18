В Томской области в автокатастрофе погибли три человека





Около 09:30 на трассе в районе села населенного пункта Кафтанчиково грузовая машина Freightliner столкнулась с легковой Honda. Они двигались во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека скончались на месте, а еще трое были госпитализированы с травмами различной степени.Сейчас сотрудники ГАИ работают на месте аварии. Они регулируют движение и ликвидируют последствия произошедшего. Уже организована проверка, которая поможет принять процессуальное решение.Служба полиции устанавливает все обстоятельства автокатастрофы. Среди предположительных причин - ухудшение погодных условий и гололед. С десяти утра из-за снегопада в Томской области было ограничено движение общественного транспорта.