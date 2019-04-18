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В Сети опубликовали первый тизер OnePlus 7

Генеральный директор компании OnePlus опубликовал в Сети тизер нового смартфона OnePlus 7. Этот китайский бренд является одним из самых популярных в мире, и смог официально зайти на американский рынок.
В Сети опубликовали первый тизер OnePlus 7

Официальной информации о названии модели нет, но в видеоролике телефон наклонен под углом, образуя цифру 7. Ожидается, что будет две версии: OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Различия между моделями будет в дисплее. В то время как у первого он будет плоский, второй будет иметь изогнутый.

В Интернете есть немного информации о характеристиках PRO-версии. Модель будет оборудована дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц, размером 6,64 дюйма, который сможет обеспечить высокое качество картинки на требовательных играх. Обе модели оснастят процессорами Snapdragon 855 (такой же использует Samsung Galaxy S10), что позволить обеспечить высокую производительность устройств. Версия PRO будет оборудована выдвижной селфи-камерой. Это даст возможность убрать пробел на дисплее и расширь его к максимальным размерам. Аккумуляторная батарея, емкость 4000 мАч, обеспечить долгую работу устройства без подзарядки. На обычной версии будет установлен аккумулятор на 3700 мАч.

Официальных данных о дате релиза пока нет. Однако ожидается, что оба телефона представят 14 мая. Стоимость девайсов будет составлять примерно от 600 до 700 долларов, в зависимости от модели.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:19

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