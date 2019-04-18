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Саша Черно страдает навязчивой идеей забеременеть

Одна из самых эпатажных участниц реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно страдает от навязчивой идеи. По мнению многочисленных телезрителей скандального проекта, возлюбленная Иосифа Оганесяна прямо-таки мечтает побыстрее забеременеть.

Саша Черно страдает навязчивой идеей забеременеть

Не секрет, что на данный момент в семье Иосифа и Саши не все так гладко, как того хотелось бы парочке. Супруги то и дело скандалят и выясняют отношение, а временами даже дерутся, что шокирует поклонников телестройки, ведь, по словам Оганесяна и Черно, девушка может находиться в положении.

Напомним, что не так давно Александра призналась на Лобном месте, что боится рожать Иосифу, ведь считает его актером, который исполняет в Периметре отведенную ему роль. Впрочем, сейчас, судя по всему, все поменялось.

Брюнетка постоянно жалуется, что плохо себя чувствует, и указывает на то, что набрала несколько лишних килограмм. Когда же Саше попытались объяснить, что плохое самочувствие может быть следствием ее большого веса, девушка пытается перевести тему.

Саша Черно страдает навязчивой идеей забеременеть

Более того, Александра настойчиво пытается доказать Иосифу, что если она на самом деле не беременна, то они просто обязаны начать заниматься решением этого вопроса. Правда, Оганесян, как оказалось, передумал обзаводиться детьми и сейчас даже предупреждает Черно, чтобы та не подходила к нему без средств контрацепции.

К слову, многие зрители «Дома-2» заняли сторону Иосифа, несмотря на то, что он время от времени поднимает на Сашу руку. По мнению поклонников реалити-шоу, Оганесян куда серьезней относиться к рождению ребенка, ведь понимает, что их семейству сейчас идеальные отношения могут только сниться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54

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