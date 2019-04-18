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В США акула напала на 10-летнюю девочку

В американском штате Флорида произошло нападение акулы на 10-летнюю девочку. Жизни подростка уже ничего не угрожает, но ей пришлось наложить 40 швов.
В США акула напала на 10-летнюю девочку

Инцидент произошел 12 апреля. Пейтон Шилдс праздновала свой день рождения на пляже вместе с родителями. В какой-то момент девочка отправилась искупаться и, находясь по грудь в воде, стала кричать от боли и дрожать. Отец именинницы сразу решил, что ее ужалила медуза, но потом заметил, что вокруг девочки расплывается кровь.

Пейтон сама вышла из воды, несмотря на боль в руке и ногах. Она рассказала родителям, что сперва акула атаковала ее ноги, а когда девочка попыталась отогнать рыбу руками, то получила укус кисти.

Родители среагировали быстро – затянули жгуты до приезда скорой, чтобы остановить кровотечение. Затем ее доставили в больницу, где наложили швы и сделали перевязки. На следующий день медики сочли состояние подростка удовлетворительным и выписали домой.

Боль не досаждает девочке, но ее злит тот факт, что врачи запретили купаться, пока не заживут раны. Отец девочки отметил, что нападение акулы не заставит их отказаться от купания в местных водоемах, несмотря на то, что помимо этих хищных рыб здесь встречаются еще и аллигаторы.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:25

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