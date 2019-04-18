В США акула напала на 10-летнюю девочку





Инцидент произошел 12 апреля. Пейтон Шилдс праздновала свой день рождения на пляже вместе с родителями. В какой-то момент девочка отправилась искупаться и, находясь по грудь в воде, стала кричать от боли и дрожать. Отец именинницы сразу решил, что ее ужалила медуза, но потом заметил, что вокруг девочки расплывается кровь.Пейтон сама вышла из воды, несмотря на боль в руке и ногах. Она рассказала родителям, что сперва акула атаковала ее ноги, а когда девочка попыталась отогнать рыбу руками, то получила укус кисти.Родители среагировали быстро – затянули жгуты до приезда скорой, чтобы остановить кровотечение. Затем ее доставили в больницу, где наложили швы и сделали перевязки. На следующий день медики сочли состояние подростка удовлетворительным и выписали домой.Боль не досаждает девочке, но ее злит тот факт, что врачи запретили купаться, пока не заживут раны. Отец девочки отметил, что нападение акулы не заставит их отказаться от купания в местных водоемах, несмотря на то, что помимо этих хищных рыб здесь встречаются еще и аллигаторы.