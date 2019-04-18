Дмитрий Дмитренко и Виталий Воронко возрождают дуэт «Папа Баян»

«Писать Хиты для нас не так уж трудно. ПАПАБАЯН снова в деле! Мы ценим хорошую музыку. Музыка помогает жить. Идти вперед к своим целям», - подчеркнул участник «Дома-2».

«Интересно, как Рапунцель отреагировала на эту новость... Неужто разрешила своему муженьку ездить на гастроли. Слабо вериться в это», «Дим, а что эта за кубок у тебя в руках?» - продолжают писать в Сети.

Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании одного из своих лучших приятелей, а также экс-звезд «Дома-2». Под снимком Дмитренко объявил подписчикам, что они «снова в деле».Как стало известно, Дмитренко и Воронков не так давно выступили на телешоу «Бородина против Бузовой», и совсем скоро преданные поклонники «Дома-2» смогут оценить талант молодых людей.Нужно сказать, что эта новость вызвала у телезрителей проекта много вопросов. Сейчас фанатов «Дома-2» интересует, поменяла ли Рапунцель свое отношение к тому, что ее возлюбленный будет ездить по всей России на гастроли, а также, что за кубок держит в руках Дмитрий, ведь о награде в своем блоге Дмитренко не написал ни слова.К слову, многие поклонники поддержали Дмитренко и его стремление возродить дуэт «Папа Баян». По словам фанатов, после песни, которую Дмитрий написал для своей дочери, они просто-таки уверены, что мужа Рапунцель ждет великое творческое будущее.