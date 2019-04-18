АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отказ от завтрака и поздний ужин провоцируют сердечный приступ
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Дмитрий Дмитренко и Виталий Воронко возрождают дуэт «Папа Баян»

Любимый супруг Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко и теперь уже бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Виталий Воронко решили возродить свой музыкальный дуэт под названием «Папа Баян». Этой новостью в личном микроблоге на днях поспешил поделиться молодой папочка.

Дмитрий Дмитренко и Виталий Воронко возрождают дуэт «Папа Баян»

Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании одного из своих лучших приятелей, а также экс-звезд «Дома-2». Под снимком Дмитренко объявил подписчикам, что они «снова в деле».

«Писать Хиты для нас не так уж трудно. ПАПАБАЯН снова в деле! Мы ценим хорошую музыку. Музыка помогает жить. Идти вперед к своим целям», - подчеркнул участник «Дома-2».

Как стало известно, Дмитренко и Воронков не так давно выступили на телешоу «Бородина против Бузовой», и совсем скоро преданные поклонники «Дома-2» смогут оценить талант молодых людей.

Дмитрий Дмитренко и Виталий Воронко возрождают дуэт «Папа Баян»

Нужно сказать, что эта новость вызвала у телезрителей проекта много вопросов. Сейчас фанатов «Дома-2» интересует, поменяла ли Рапунцель свое отношение к тому, что ее возлюбленный будет ездить по всей России на гастроли, а также, что за кубок держит в руках Дмитрий, ведь о награде в своем блоге Дмитренко не написал ни слова.

«Интересно, как Рапунцель отреагировала на эту новость... Неужто разрешила своему муженьку ездить на гастроли. Слабо вериться в это», «Дим, а что эта за кубок у тебя в руках?» - продолжают писать в Сети.

К слову, многие поклонники поддержали Дмитренко и его стремление возродить дуэт «Папа Баян». По словам фанатов, после песни, которую Дмитрий написал для своей дочери, они просто-таки уверены, что мужа Рапунцель ждет великое творческое будущее.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США акула напала на 10-летнюю девочку
Ежедневное употребление моркови снижает
Япония признает сложности с
В Томской области в автокатастрофе
Анастасии Костенко посоветовали
В США произошло открытие международного
Саша Черно страдает навязчивой идеей
Анна Седокова обнажила грудь и пожелала
Ученые: Сон натощак вредит организму
Джону Сине предложили сыграть во втором
Водная аэробика поможет избежать
Дмитрий Дмитренко и Виталий Воронко
Звезда «Дома-2» Виктория Боня
Николай Басков появился на концерте
В России планируют ввести новые налоги
Отказ от завтрака и поздний ужин
Мама Таты Абрамсон о новом мужчине
Ученые: Небольшое количество водки
В macOS обнаружили тайное нововведение,
«Не сдержалась»: Лера Кудрявцева
Максим Галкин признался, что разыгрывал
Илза Лиепа судится с экс-супругом за
Дмитрий Хрусталев остался без
Иосиф Оганесян ударил Сашу Черно в
Антону Гусеву посоветовали обратиться к
Политолог рассказал, какие изменения
Эксперты назвали среднюю цену на
В Нью-Йорке работники Apple Store
Специалисты рассказали о главных
Наталья Рудова вообразила себя
Просмотреть все новости