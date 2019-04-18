АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отказ от завтрака и поздний ужин провоцируют сердечный приступ
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

В США произошло открытие международного автосалона в Нью-Йорке

В США 17 апреля произошло открытые Нью-Йоркского международного автосалона. Автопроизводителями было представлено много спортивных внедорожников.
В США произошло открытие международного автосалона в Нью-Йорке

Фирма Toyota показала освеженный Highlander 2020 года, который является внедорожником четвертого поколения. Subaru представила усовершенствованную модель Outback – лидер продаж марки в США в 2018 году. Компания Hyundai выпустила Venue – молодежный внедорожник по доступной цене. Автопроизводитель Ford показал роскошный внедорожник Corsair. Ну и наконец, Mercedes-Benz продемонстрировала седьмую GLS 2020 года, которая является по совместительству крупнейшим автомобилем своего класса германского производителя.

В прошлом году внедорожники заполонили авторынок США. Они составили целых 69 процентов всего американского рынка. Именно поэтому на автосалоне было представлено большое количество автомобилей этого направления.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США акула напала на 10-летнюю девочку
Ежедневное употребление моркови снижает
Япония признает сложности с
В Томской области в автокатастрофе
Анастасии Костенко посоветовали
В США произошло открытие международного
Саша Черно страдает навязчивой идеей
Анна Седокова обнажила грудь и пожелала
Ученые: Сон натощак вредит организму
Джону Сине предложили сыграть во втором
Водная аэробика поможет избежать
Дмитрий Дмитренко и Виталий Воронко
Звезда «Дома-2» Виктория Боня
Николай Басков появился на концерте
В России планируют ввести новые налоги
Отказ от завтрака и поздний ужин
Мама Таты Абрамсон о новом мужчине
Ученые: Небольшое количество водки
В macOS обнаружили тайное нововведение,
«Не сдержалась»: Лера Кудрявцева
Максим Галкин признался, что разыгрывал
Илза Лиепа судится с экс-супругом за
Дмитрий Хрусталев остался без
Иосиф Оганесян ударил Сашу Черно в
Антону Гусеву посоветовали обратиться к
Политолог рассказал, какие изменения
Эксперты назвали среднюю цену на
В Нью-Йорке работники Apple Store
Специалисты рассказали о главных
Наталья Рудова вообразила себя
Просмотреть все новости