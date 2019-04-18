В США произошло открытие международного автосалона в Нью-Йорке





Фирма Toyota показала освеженный Highlander 2020 года, который является внедорожником четвертого поколения. Subaru представила усовершенствованную модель Outback – лидер продаж марки в США в 2018 году. Компания Hyundai выпустила Venue – молодежный внедорожник по доступной цене. Автопроизводитель Ford показал роскошный внедорожник Corsair. Ну и наконец, Mercedes-Benz продемонстрировала седьмую GLS 2020 года, которая является по совместительству крупнейшим автомобилем своего класса германского производителя.В прошлом году внедорожники заполонили авторынок США. Они составили целых 69 процентов всего американского рынка. Именно поэтому на автосалоне было представлено большое количество автомобилей этого направления.