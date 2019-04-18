Звезда «Дома-2» Виктория Боня прокомментировала конфликт с миллиардером Пьером Андюраном
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня высказалась о скандале, в центре которого оказалось ее имя и имя ее бывшего возлюбленного – французского миллиардера Пьера Андюрана. По словам телезнаменитости, она на самом деле сказала о том, что встречалась с бизнесменом за деньги, но это было сделано в шутку.
На днях Виктория посетила студию программы на «Русском радио», где весьма доброжелательно поговорила с популярной российской теле- и радиоведущей, а также актрисой Аллой Довлатовой. Во время разговора Боня откровенно призналась, что на самом деле хотела еще детей от бывшего гражданского супруга, а по совместительству и отца ее единственной дочери Алекса Смерфита, однако он не захотел больше наследников.
Также в беседе Довлатова затронула тему недавних отношений Бони. Напомним, что осенью прошедшего года Виктория объявила о том, что разошлась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Тогда длинноволосая красавица также сообщила о том, что ее роман с бизнесменом был всего лишь пиаром, за который она получила хорошее вознаграждение.
Впрочем, в интервью с Аллой Виктория подчеркнула, что на самом деле сказала о некой пиар-акции в шутку, но недоброжелатели устроили из этого настоящий «цирк».
Не обошла Боня и тему о том, что Андюран назвал ее девушкой легкого поведения. Напомним, по словам звезды «Дома-2», Пьер попросил у нее прощение за это и, оказалось, его тоже обманули и перековеркали его высказывания.
На днях Виктория посетила студию программы на «Русском радио», где весьма доброжелательно поговорила с популярной российской теле- и радиоведущей, а также актрисой Аллой Довлатовой. Во время разговора Боня откровенно призналась, что на самом деле хотела еще детей от бывшего гражданского супруга, а по совместительству и отца ее единственной дочери Алекса Смерфита, однако он не захотел больше наследников.
Также в беседе Довлатова затронула тему недавних отношений Бони. Напомним, что осенью прошедшего года Виктория объявила о том, что разошлась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Тогда длинноволосая красавица также сообщила о том, что ее роман с бизнесменом был всего лишь пиаром, за который она получила хорошее вознаграждение.
Впрочем, в интервью с Аллой Виктория подчеркнула, что на самом деле сказала о некой пиар-акции в шутку, но недоброжелатели устроили из этого настоящий «цирк».
Не обошла Боня и тему о том, что Андюран назвал ее девушкой легкого поведения. Напомним, по словам звезды «Дома-2», Пьер попросил у нее прощение за это и, оказалось, его тоже обманули и перековеркали его высказывания.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:18