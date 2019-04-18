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Ученые: Сон натощак вредит организму

Существует мнение, что для того, чтобы похудеть, нужно ложиться спать натощак. Ученые провели соответствующее исследование и развенчали этот миф.
Ученые: Сон натощак вредит организму

Считается, что пища, употребленная на ночь, может неправильным образом усвоиться и добавить лишних объемов. Отказ от еды может вызвать стресс у организма, и он начнет «запасать» вещества. Потому люди, стремящиеся к снижению веса, должны отказаться от этого варианта.

Кроме того, пропуск ужина может быть чреват еще рядом проблем. Это может навредить метаболизму, повлиять на выработку пищевых ферментов (в частности, инсулина) и нарушить гормональный фон. Как известно, сон на голодный желудок не будет глубоким и спокойным. Потому к вышеперечисленному может добавится проблема недостатка сна.

Если пропустить еще и завтрак, то концентрация внимания заметно снизится, что приведет к неприятностям на работе, скачкам настроения.
Однако ученые отмечают, что ограничения в вечернем приеме пищи все же допустимы, когда они не носят регулярный характер, например, во время поста.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:50

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