Ученые: Сон натощак вредит организму





Считается, что пища, употребленная на ночь, может неправильным образом усвоиться и добавить лишних объемов. Отказ от еды может вызвать стресс у организма, и он начнет «запасать» вещества. Потому люди, стремящиеся к снижению веса, должны отказаться от этого варианта.Кроме того, пропуск ужина может быть чреват еще рядом проблем. Это может навредить метаболизму, повлиять на выработку пищевых ферментов (в частности, инсулина) и нарушить гормональный фон. Как известно, сон на голодный желудок не будет глубоким и спокойным. Потому к вышеперечисленному может добавится проблема недостатка сна.Если пропустить еще и завтрак, то концентрация внимания заметно снизится, что приведет к неприятностям на работе, скачкам настроения.Однако ученые отмечают, что ограничения в вечернем приеме пищи все же допустимы, когда они не носят регулярный характер, например, во время поста.