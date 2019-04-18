Водная аэробика поможет избежать разрывов при родах





Специалисты отметили положительное воздействие физических нагрузок на общее состояние беременной. Также они сделали особый акцент на изучение влияния упражнений для укрепления мышц тазового дна и выяснили, что они могут уменьшить боль при родах, сократить вероятность разрывов и даже помогут малышу быстрее родиться. Проанализировав различные виды спорта, ученые пришли к выводу, что водная аэробика оказывает наиболее благоприятное воздействие на организм. Именно этот вид позволяет прорабатывать ту группу мышц, которая будет задействована при родах, а вода помогает снизить нагрузку на позвоночник и ноги.Особенная польза занятий аэробикой была отмечена с 20 по 37 неделю. Результаты эксперимента показали, что такое воздействие сокращает риск родовой травмы в 13 раз. Физические нагрузки также помогут беременной избежать гестационного диабета, улучшить качество сна и предотвратить развитие послеродовой депрессии.