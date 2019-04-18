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Николай Басков появился на концерте Аллы Пугачевой с 25-летней спутницей

На юбилейный концерт Аллы Пугачевой 42-летний Николай Басков пришел с 25-летней спутницей. Ею оказалась «Мисс Россия-2015» София Никитчук.
Николай Басков появился на концерте Аллы Пугачевой с 25-летней спутницей

Вчера, 17 апреля, в Государственном Кремлевском Дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Басков пришел поздравить Примадонну в компании младшей его на 17 лет Софии Никитчук. На празднике они долго не задержались, так как день рождения отмечала и певица Валерия, и паре нужно было успеть еще и на второе мероприятие.

Николай Басков уже не первый раз появляется на публике с молодой фотомоделью. Он считает, что его новая избранница имеет сходства с его матерью в молодости. В одном из своих интервью телеведущий сказал, что устал быть один и мечтает об искренней любви. В соцсети Instagram под одним из постов балерины Анастасии Волочковой он даже намекнул, что в скором времени состоится свадебное торжество.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:15

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