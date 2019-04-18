Ученые: Небольшое количество водки может оказывать полезное воздействие на сердце





Исследование, описанное на страницах American Heart Association, проводилось над свиньями. Подопытным постоянно давали жирную пищу, вызвав хроническую ишемию. Затем исследуемых разделили на три группы: первой оставили холестериновую диету, второй добавляли в еду красное вино по 375 г, а третьей - по 112 г водки. Эксперимент продолжался семь недель, после чего специалисты проанализировали состояние подопытных.Ученые заметили, что оба образца ускорили циркуляцию крови к сердцу, снизили уровень липопротеинов и холестерина, а также миокардиальный фиброз. Однако действие вина, способного снижать губительный для клеток окислительный стресс благодаря насыщенности антиоксидантами, оказалось мягче, чем водки. Исследователи намерены продолжить работу, чтобы выяснить воздействие других спиртных напитков на сердце при повышенном уровне холестерина.