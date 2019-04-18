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В macOS обнаружили тайное нововведение, улучшающее работу компьютера

Компания Apple выпустила обновление ОС для MacBook. Нововведение коснулось максимальной яркости монитора.
В macOS обнаружили тайное нововведение, улучшающее работу компьютера

Накануне пользователи Reddit сообщили, что вышло обновление macOS 10.14.4. В новой версии ОС для MacBook Air 2018 убрали ограничение максимальной яркости экрана.

Ранее максимальная яркость экрана составляла не более 300 нит, а сейчас её максимум можно повышать до 400 нит. Такая возможность раньше отсутствовала ввиду того, что стояло ограничение на программном уровне.

Новая версия macOS была выпущена в марте этого года. В описании обновлённой ОС было сказано, что оно повлияет на яркость. Никто не ожидал, что это обновление так сильно улучшит изображение.

Также известно, что в марте было выпущено обновление iOS 12. Наиболее заметным новшеством данной версии «операционки» для iPhone стало появление в ней четырёх новых анимодзи: кабан, акула, жираф и сова.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 08:25

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