«Не сдержалась»: Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Лера Кудрявцева, вопреки обещанию не показывать дочь Машу публике, пока та не подрастет, обнародовала в Instagram-аккаунте ее фото. Малышка запечатлена в коляске, но ее лицо телеведущая прикрыла веселым смайликом в виде сердца.
Кудрявцева призналась, на смартфоне у нее теперь только снимки наследницы, иногда встречаются фото кота. Знаменитость очень хочет похвастаться своим ребенком перед поклонниками, но до недавнего времени сдерживала обещание не показывать его, пока не подрастет. Однако «руки мамы чешутся», отметила телеведущая, поэтому она разрешила взглянуть на ее малышку, сидящую в коляске, но с прикрытым улыбающимся смайликом лицом.
Звезда с гордостью заявила, что восьмимесячная дочь нормально развивается, познает мир, ползает, и у нее уже прорезались два зуба. Кудрявцева кормит наследницу грудью, поэтому ей никак не удается избавиться от шести лишних килограммов.
Кудрявцева призналась, на смартфоне у нее теперь только снимки наследницы, иногда встречаются фото кота. Знаменитость очень хочет похвастаться своим ребенком перед поклонниками, но до недавнего времени сдерживала обещание не показывать его, пока не подрастет. Однако «руки мамы чешутся», отметила телеведущая, поэтому она разрешила взглянуть на ее малышку, сидящую в коляске, но с прикрытым улыбающимся смайликом лицом.
Звезда с гордостью заявила, что восьмимесячная дочь нормально развивается, познает мир, ползает, и у нее уже прорезались два зуба. Кудрявцева кормит наследницу грудью, поэтому ей никак не удается избавиться от шести лишних килограммов.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:04