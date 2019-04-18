Максим Галкин признался, что разыгрывал Филиппа Киркорова голосом Аллы Пугачевой
Стендап-комик Максим Галкин стал гостем телешоу Анастасии Ивлеевой. Он признался, как, разыгрывая эстрадного певца Филиппа Бедросовича Киркорова, выдавал себя за свою супругу Аллу Пугачеву.
Гостем одного из последних выпусков телешоу Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW стал 42-летный Максим Галкин. В интервью он не смог не рассказать о своей известной жене, которая несколько дней назад отметила свой 70-й день рождения. Телеведущий отметил, что они вместе уже около 18 лет. Вначале Примадонна была еще в официальном браке с Филиппом Киркоровым, но уже не жила с ним. Они развелись только в начале 2005 года. Юморист также выразил свое восхищение тем, как супруге удалось остаться в хороших отношениях с экс-мужем.
Когда разговор зашел о Киркорове, Максим Галкин вспомнил смешную ситуацию относительно него. По словам пародиста, в 2002 году, когда исполнитель отправился в тур по Монголии, он позвонил ему в Улан-Батор и какое-то время разговаривал голосом жены. Эстрадный певец тогда думал, что, и правда, общается с Аллой Пугачевой.
В шоу Ивлеевой Галкин еще раз разыграл Филиппа Киркорова. Он позвонил артисту и предложил прорекламировать контрацептивы за один миллион долларов, на что тот ответил, что у него заключен контракт с «Гексоралом». После этого ведущая громко засмеялась и певец понял, что это всего лишь шутка.
Гостем одного из последних выпусков телешоу Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW стал 42-летный Максим Галкин. В интервью он не смог не рассказать о своей известной жене, которая несколько дней назад отметила свой 70-й день рождения. Телеведущий отметил, что они вместе уже около 18 лет. Вначале Примадонна была еще в официальном браке с Филиппом Киркоровым, но уже не жила с ним. Они развелись только в начале 2005 года. Юморист также выразил свое восхищение тем, как супруге удалось остаться в хороших отношениях с экс-мужем.
Когда разговор зашел о Киркорове, Максим Галкин вспомнил смешную ситуацию относительно него. По словам пародиста, в 2002 году, когда исполнитель отправился в тур по Монголии, он позвонил ему в Улан-Батор и какое-то время разговаривал голосом жены. Эстрадный певец тогда думал, что, и правда, общается с Аллой Пугачевой.
В шоу Ивлеевой Галкин еще раз разыграл Филиппа Киркорова. Он позвонил артисту и предложил прорекламировать контрацептивы за один миллион долларов, на что тот ответил, что у него заключен контракт с «Гексоралом». После этого ведущая громко засмеялась и певец понял, что это всего лишь шутка.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:54