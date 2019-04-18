Максим Галкин признался, что разыгрывал Филиппа Киркорова голосом Аллы Пугачевой

Гостем одного из последних выпусков телешоу Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW стал 42-летный Максим Галкин. В интервью он не смог не рассказать о своей известной жене, которая несколько дней назад отметила свой 70-й день рождения. Телеведущий отметил, что они вместе уже около 18 лет. Вначале Примадонна была еще в официальном браке с Филиппом Киркоровым, но уже не жила с ним. Они развелись только в начале 2005 года. Юморист также выразил свое восхищение тем, как супруге удалось остаться в хороших отношениях с экс-мужем.Когда разговор зашел о Киркорове, Максим Галкин вспомнил смешную ситуацию относительно него. По словам пародиста, в 2002 году, когда исполнитель отправился в тур по Монголии, он позвонил ему в Улан-Батор и какое-то время разговаривал голосом жены. Эстрадный певец тогда думал, что, и правда, общается с Аллой Пугачевой.В шоу Ивлеевой Галкин еще раз разыграл Филиппа Киркорова. Он позвонил артисту и предложил прорекламировать контрацептивы за один миллион долларов, на что тот ответил, что у него заключен контракт с «Гексоралом». После этого ведущая громко засмеялась и певец понял, что это всего лишь шутка.