Илза Лиепа судится с экс-супругом за право вывоза дочери за границу
Илзе Лиепа судится с экс-супругом Владиславом Паулюсом из-за ребенка. Балерина пытается добиться от бывшего мужа разрешения на вывоз дочери за границу.
Брак с Паулюсом, длившийся около 14 лет, Лиепа считает своей роковой ошибкой. Супруги расстались в 2013 году, но скандал вокруг их развода не утихает до сих пор. Сначала балерина и бизнесмен делили совместное имущество – особняк на Рублевке и участок на 30 соток, а теперь судятся из-за дочери. 55-летняя танцовщица подала в Замоскворецкий районный суд Москвы иск в надежде добиться от экс-мужа разрешения на вывоз наследницы за границу.
Разбирательства между бывшими супругами продолжаются уже не один год. Лиепа подавала в суд, чтобы поменять фамилию ребенка на свою, но Паулюс выступил против и выиграл это дело. Затем предприниматель начал добиваться разрешения чаше видеться с 9-летней дочерью. Бизнесмен утверждал, что хотел мирно решись все вопросы с экс-супругой, а балерина в ответ обвиняла его в некорректном поведении.
Лиепа считает, Паулюс никогда не любил ее, а женился из-за денег и положения в обществе. Знаменитость называла экс-избранника эгоистом и заявляла, что он злоупотребляет спиртным. Сейчас балерина сосредоточена на новом проекте в Малом театре. На грандиозное мероприятие съедутся хореографы и молодые таланты со всего мира.
Брак с Паулюсом, длившийся около 14 лет, Лиепа считает своей роковой ошибкой. Супруги расстались в 2013 году, но скандал вокруг их развода не утихает до сих пор. Сначала балерина и бизнесмен делили совместное имущество – особняк на Рублевке и участок на 30 соток, а теперь судятся из-за дочери. 55-летняя танцовщица подала в Замоскворецкий районный суд Москвы иск в надежде добиться от экс-мужа разрешения на вывоз наследницы за границу.
Разбирательства между бывшими супругами продолжаются уже не один год. Лиепа подавала в суд, чтобы поменять фамилию ребенка на свою, но Паулюс выступил против и выиграл это дело. Затем предприниматель начал добиваться разрешения чаше видеться с 9-летней дочерью. Бизнесмен утверждал, что хотел мирно решись все вопросы с экс-супругой, а балерина в ответ обвиняла его в некорректном поведении.
Лиепа считает, Паулюс никогда не любил ее, а женился из-за денег и положения в обществе. Знаменитость называла экс-избранника эгоистом и заявляла, что он злоупотребляет спиртным. Сейчас балерина сосредоточена на новом проекте в Малом театре. На грандиозное мероприятие съедутся хореографы и молодые таланты со всего мира.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:36