АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

Илза Лиепа судится с экс-супругом за право вывоза дочери за границу

Илзе Лиепа судится с экс-супругом Владиславом Паулюсом из-за ребенка. Балерина пытается добиться от бывшего мужа разрешения на вывоз дочери за границу.
Илза Лиепа судится с экс-супругом за право вывоза дочери за границу

Брак с Паулюсом, длившийся около 14 лет, Лиепа считает своей роковой ошибкой. Супруги расстались в 2013 году, но скандал вокруг их развода не утихает до сих пор. Сначала балерина и бизнесмен делили совместное имущество – особняк на Рублевке и участок на 30 соток, а теперь судятся из-за дочери. 55-летняя танцовщица подала в Замоскворецкий районный суд Москвы иск в надежде добиться от экс-мужа разрешения на вывоз наследницы за границу.

Разбирательства между бывшими супругами продолжаются уже не один год. Лиепа подавала в суд, чтобы поменять фамилию ребенка на свою, но Паулюс выступил против и выиграл это дело. Затем предприниматель начал добиваться разрешения чаше видеться с 9-летней дочерью. Бизнесмен утверждал, что хотел мирно решись все вопросы с экс-супругой, а балерина в ответ обвиняла его в некорректном поведении.
Илза Лиепа судится с экс-супругом за право вывоза дочери за границу

Лиепа считает, Паулюс никогда не любил ее, а женился из-за денег и положения в обществе. Знаменитость называла экс-избранника эгоистом и заявляла, что он злоупотребляет спиртным. Сейчас балерина сосредоточена на новом проекте в Малом театре. На грандиозное мероприятие съедутся хореографы и молодые таланты со всего мира.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В macOS обнаружили тайное нововведение,
«Не сдержалась»: Лера Кудрявцева
Максим Галкин признался, что разыгрывал
Илза Лиепа судится с экс-супругом за
Дмитрий Хрусталев остался без
Иосиф Оганесян ударил Сашу Черно в
Антону Гусеву посоветовали обратиться к
Политолог рассказал, какие изменения
Эксперты назвали среднюю цену на
В Нью-Йорке работники Apple Store
Специалисты рассказали о главных
Наталья Рудова вообразила себя
Названы способы избежать спойлеров в
В России с 1 мая появятся уменьшенные
Грязная посуда и просрочка –
Учёные выяснили, какие сигналы посылают
Николай Должанский бросил пить после
Юлию Ефременкову и Мондезира Свет-Амура
Валерия призналась, что иногда
«Две-три песни слушаю с удовольствием»:
Друг Ксении Собчак Константин Богомолов
Ольга Бузова оправдала лишний вес тем,
Илья Яббаров не сможет уйти с «Дома-2»
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова
Московских младшеклассников ждет
Антон Гусев устроил драку в эфире
Ольга Бузова неожиданно заговорила об
Саймон Марданшин больше не может
Айза Анохина рассказала, что страдает
Роуз МакГоуэн после автокатастрофы не
Просмотреть все новости