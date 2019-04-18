Илза Лиепа судится с экс-супругом за право вывоза дочери за границу





Брак с Паулюсом, длившийся около 14 лет, Лиепа считает своей роковой ошибкой. Супруги расстались в 2013 году, но скандал вокруг их развода не утихает до сих пор. Сначала балерина и бизнесмен делили совместное имущество – особняк на Рублевке и участок на 30 соток, а теперь судятся из-за дочери. 55-летняя танцовщица подала в Замоскворецкий районный суд Москвы иск в надежде добиться от экс-мужа разрешения на вывоз наследницы за границу.Разбирательства между бывшими супругами продолжаются уже не один год. Лиепа подавала в суд, чтобы поменять фамилию ребенка на свою, но Паулюс выступил против и выиграл это дело. Затем предприниматель начал добиваться разрешения чаше видеться с 9-летней дочерью. Бизнесмен утверждал, что хотел мирно решись все вопросы с экс-супругой, а балерина в ответ обвиняла его в некорректном поведении.Лиепа считает, Паулюс никогда не любил ее, а женился из-за денег и положения в обществе. Знаменитость называла экс-избранника эгоистом и заявляла, что он злоупотребляет спиртным. Сейчас балерина сосредоточена на новом проекте в Малом театре. На грандиозное мероприятие съедутся хореографы и молодые таланты со всего мира.