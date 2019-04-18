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Иосиф Оганесян ударил Сашу Черно в живот за балдахином

Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян, похоже, не собираются сбавлять обороты в череде своих ссор. Не так давно во время конфликта проектант повалил свою супругу на пол, из-за чего она заплакала, а теперь и вовсе ударил в живот.
Иосиф Оганесян ударил Сашу Черно в живот за балдахином

С проекта "Дои-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян переместились на шоу "Спаси свою любовь", однако даже там им не удалось пока найти общий язык. Так, в последнем эфире видно, что Оганесян ударил избранницу в живот, стоя за балдахином. Девушка не выдержала и запустила в него в ответ корзину для одежды.

Телезрители давно отмечают, что молодым людям стоит расстаться, раз каждый раз ситуация заходит в тупик и они никак не могут прислушаться друг к другу. Сами проектанты также намерены развестись, о чем не раз заявляла Черно. Девушка даже подала нужные документы в ЗАГС, чтобы запустить бракоразводный процесс.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:01

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