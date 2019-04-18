Иосиф Оганесян ударил Сашу Черно в живот за балдахином

С проекта "Дои-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян переместились на шоу "Спаси свою любовь", однако даже там им не удалось пока найти общий язык. Так, в последнем эфире видно, что Оганесян ударил избранницу в живот, стоя за балдахином. Девушка не выдержала и запустила в него в ответ корзину для одежды.Телезрители давно отмечают, что молодым людям стоит расстаться, раз каждый раз ситуация заходит в тупик и они никак не могут прислушаться друг к другу. Сами проектанты также намерены развестись, о чем не раз заявляла Черно. Девушка даже подала нужные документы в ЗАГС, чтобы запустить бракоразводный процесс.