Антону Гусеву посоветовали обратиться к врачу из-за низкого уровня холестерина
Экс-участник проекта "Дом-2"Антон Гусев при каждой удобной возможности старается похвастаться тем, что он ведет активный образ жизни, следит за своим питанием и регулярно ходит в спортзал. Мужчина недавно показал своим подписчикам результаты анализов, однако сразу же был раскритикован.
Антон Гусев то и дело рассказывает, что он хорошо себя чувствует благодаря правильному питанию и малому употреблению жиров. Доказательством своих слов проектант хотел сделать снимки результатов анализов, однако сразу же попал под волну критики со стороны фолловеров.
Многие указали, что низкий уровень холестерина в крови еще не говорит о том, что человек здоров. Он может указывать на серьезные заболевания, а потому Антону Гусеву, по мнению подписчиков, следует срочно обратиться к врачу, пока не стало слишком поздно. Среди опасных недугов указываются проблемы с печенью, почками и даже онкология.
Антон Гусев то и дело рассказывает, что он хорошо себя чувствует благодаря правильному питанию и малому употреблению жиров. Доказательством своих слов проектант хотел сделать снимки результатов анализов, однако сразу же попал под волну критики со стороны фолловеров.
Многие указали, что низкий уровень холестерина в крови еще не говорит о том, что человек здоров. Он может указывать на серьезные заболевания, а потому Антону Гусеву, по мнению подписчиков, следует срочно обратиться к врачу, пока не стало слишком поздно. Среди опасных недугов указываются проблемы с печенью, почками и даже онкология.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:31