Антону Гусеву посоветовали обратиться к врачу из-за низкого уровня холестерина

Антон Гусев то и дело рассказывает, что он хорошо себя чувствует благодаря правильному питанию и малому употреблению жиров. Доказательством своих слов проектант хотел сделать снимки результатов анализов, однако сразу же попал под волну критики со стороны фолловеров.Многие указали, что низкий уровень холестерина в крови еще не говорит о том, что человек здоров. Он может указывать на серьезные заболевания, а потому Антону Гусеву, по мнению подписчиков, следует срочно обратиться к врачу, пока не стало слишком поздно. Среди опасных недугов указываются проблемы с печенью, почками и даже онкология.