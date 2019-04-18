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Эксперты назвали среднюю цену на иномарку с пробегом в России

Специалисты центра аналитики «АВТОСТАТ» объявили среднюю цену на легковые автомобили иностранных марок с пробегом в России. По итоговым показателям 2018 года цена такого автомобиля, в среднем, составляет 589,5 тысяч рублей.
Эксперты назвали среднюю цену на иномарку с пробегом в России

Цена на автомобили с пробегом варьируется исходя из их марки и возраста. Так, средняя цена «иностранки», возрастом не старше 3-х лет, на вторичном рынке составляет более 1,6 млн. рублей. В то же время покупка машины возрастом более 15 лет обойдётся приблизительно в 240 тысяч рублей.

Бренд автомобиля, даже подержанного, всё равно значительно влияет на его стоимость. Для марок премиум-класса таких, как BMW, Mersedes-Benz и Lexus, средняя стоимость подержанного автомобиля колеблется в пределах, 2,1-2,7 млн. рублей. Для марок более низкого класса таких, как Renault, Chevrolet и Daewoo, стоимость авто на «вторичке» составит не более 600 тысяч рублей.

Возраст и бренд – это не единственные факторы, влияющие на стоимость авто с пробегом. При оценке стоимости таких автомобилей учитывают много других факторов, например, какой двигатель установлен в данном авто.



 
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Авто
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 05:08

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