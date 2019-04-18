Эксперты назвали среднюю цену на иномарку с пробегом в России





Цена на автомобили с пробегом варьируется исходя из их марки и возраста. Так, средняя цена «иностранки», возрастом не старше 3-х лет, на вторичном рынке составляет более 1,6 млн. рублей. В то же время покупка машины возрастом более 15 лет обойдётся приблизительно в 240 тысяч рублей.Бренд автомобиля, даже подержанного, всё равно значительно влияет на его стоимость. Для марок премиум-класса таких, как BMW, Mersedes-Benz и Lexus, средняя стоимость подержанного автомобиля колеблется в пределах, 2,1-2,7 млн. рублей. Для марок более низкого класса таких, как Renault, Chevrolet и Daewoo, стоимость авто на «вторичке» составит не более 600 тысяч рублей.Возраст и бренд – это не единственные факторы, влияющие на стоимость авто с пробегом. При оценке стоимости таких автомобилей учитывают много других факторов, например, какой двигатель установлен в данном авто.