Николай Должанский бросил пить после слов Ольги Бузовой





На шоу "ППУ" Ольга Бузова должна была выбрать из троих названных претендентов, кого она бы поцеловала, с кем переспала, а кого убрала. Выбор стоял между Глебом Жемчуговым, Николаем Должанским и Венцеславом Венгржановским. Поющая телеведущая отметила, что поцеловала бы звезду проекта Вецеслава, переспала бы с Глебом, а Николая убрала бы, так как мама с детства привила ей отвращение к людям, увлекающимся алкоголем.Позже Николай Должанский отметил, что слова Ольги Бузовой для него стали решающими. Он давно хотел избавиться от пагубной зависимости, а певица помогла ему в этом, сама того не желая.