Николай Должанский бросил пить после слов Ольги Бузовой
Экс-участник "Дома-2" Николай Должанский признался, что бросил пить после слов Ольги Бузовой в его адрес на шоу "ППУ". Мужчина давно зотел завязать с пагубной привычкой, а тедеведущая ему в этом помогла.
На шоу "ППУ" Ольга Бузова должна была выбрать из троих названных претендентов, кого она бы поцеловала, с кем переспала, а кого убрала. Выбор стоял между Глебом Жемчуговым, Николаем Должанским и Венцеславом Венгржановским. Поющая телеведущая отметила, что поцеловала бы звезду проекта Вецеслава, переспала бы с Глебом, а Николая убрала бы, так как мама с детства привила ей отвращение к людям, увлекающимся алкоголем.
Позже Николай Должанский отметил, что слова Ольги Бузовой для него стали решающими. Он давно хотел избавиться от пагубной зависимости, а певица помогла ему в этом, сама того не желая.
На шоу "ППУ" Ольга Бузова должна была выбрать из троих названных претендентов, кого она бы поцеловала, с кем переспала, а кого убрала. Выбор стоял между Глебом Жемчуговым, Николаем Должанским и Венцеславом Венгржановским. Поющая телеведущая отметила, что поцеловала бы звезду проекта Вецеслава, переспала бы с Глебом, а Николая убрала бы, так как мама с детства привила ей отвращение к людям, увлекающимся алкоголем.
Позже Николай Должанский отметил, что слова Ольги Бузовой для него стали решающими. Он давно хотел избавиться от пагубной зависимости, а певица помогла ему в этом, сама того не желая.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:29