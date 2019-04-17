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Юлию Ефременкову и Мондезира Свет-Амура просят отказаться от участия в конкурсе "Свадьба на миллион"

Телеведущую Юлию Ефременкову и участника проекта "Дом-2" Мондезира Свет-Амура телезрители просят отказаться от участия в конкурсе "Свадьба на миллион". Многие считают данную ситуацию несправедливой ввиду разного уровня популярности участников.
Юлию Ефременкову и Мондезира Свет-Амура просят отказаться от участия в конкурсе "Свадьба на миллион"

Хотя Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур лидируют в конкурсе "Свадьба на миллион", многие зрители считают, что их отношения являются фиктивными. По мнению фанатов, ребята просто сговорились, чтобы выиграть деньги, а потом разделить их между собой. Тем не менее, Юлия Ефременкова продолжает утверждать, что ей давно нравился темпераментный мулат, однако она не решалась ответить на его ухаживания.

Телезрители также вспомнили, что такого же рода ситуация сложилась прежде с Ксенией Бродиной и Михаилом Терехиным. Тогда пара выиграла загородный коттедж, однако участников осудили за несправедливую победу, ведь Ксения Бородина была намного популярнее других участников конкурса.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:12

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