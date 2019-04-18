Дмитрий Хрусталев остался без водительских прав на полтора года
Дмитрий Хрусталев недавно стал участником дорожного инцидента. Сотрудники ГИБДД отправляли звезду Comedy Women на освидетельствование, но он отказался, лишившись в результате водительских прав на полтора года.
Правоохранители остановили комедийного актера на одной из автомагистралей Москвы. Шоумен спешил на съемки и не хотел подводить команду, поэтому заявил об отказе ехать в больницу на медицинское освидетельствование. Последствия оказались для Хрусталева не очень приятными. Юморист предстал перед судом, постановившим забрать у него права на полтора года.
О дорожном инциденте с участием артиста рассказал Иван Ургант в рамках своего развлекательного шоу. Хрусталев подтвердил информацию и заявил, что лишение удостоверения не стало для него трагедией. Знаменитость относится к случившемуся с пониманием и старается не расстраиваться.
Правоохранители остановили комедийного актера на одной из автомагистралей Москвы. Шоумен спешил на съемки и не хотел подводить команду, поэтому заявил об отказе ехать в больницу на медицинское освидетельствование. Последствия оказались для Хрусталева не очень приятными. Юморист предстал перед судом, постановившим забрать у него права на полтора года.
О дорожном инциденте с участием артиста рассказал Иван Ургант в рамках своего развлекательного шоу. Хрусталев подтвердил информацию и заявил, что лишение удостоверения не стало для него трагедией. Знаменитость относится к случившемуся с пониманием и старается не расстраиваться.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:08