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Дмитрий Хрусталев остался без водительских прав на полтора года

Дмитрий Хрусталев недавно стал участником дорожного инцидента. Сотрудники ГИБДД отправляли звезду Comedy Women на освидетельствование, но он отказался, лишившись в результате водительских прав на полтора года.
Дмитрий Хрусталев остался без водительских прав на полтора года

Правоохранители остановили комедийного актера на одной из автомагистралей Москвы. Шоумен спешил на съемки и не хотел подводить команду, поэтому заявил об отказе ехать в больницу на медицинское освидетельствование. Последствия оказались для Хрусталева не очень приятными. Юморист предстал перед судом, постановившим забрать у него права на полтора года.

О дорожном инциденте с участием артиста рассказал Иван Ургант в рамках своего развлекательного шоу. Хрусталев подтвердил информацию и заявил, что лишение удостоверения не стало для него трагедией. Знаменитость относится к случившемуся с пониманием и старается не расстраиваться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:08

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