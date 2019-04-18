Дмитрий Хрусталев остался без водительских прав на полтора года

Правоохранители остановили комедийного актера на одной из автомагистралей Москвы. Шоумен спешил на съемки и не хотел подводить команду, поэтому заявил об отказе ехать в больницу на медицинское освидетельствование. Последствия оказались для Хрусталева не очень приятными. Юморист предстал перед судом, постановившим забрать у него права на полтора года.О дорожном инциденте с участием артиста рассказал Иван Ургант в рамках своего развлекательного шоу. Хрусталев подтвердил информацию и заявил, что лишение удостоверения не стало для него трагедией. Знаменитость относится к случившемуся с пониманием и старается не расстраиваться.