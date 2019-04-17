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«Две-три песни слушаю с удовольствием»: Виктория Боня от души похвалила Ольгу Бузову

Виктория Боня в эфире программы Аллы Довлатовой на "Русском радио" призналась, что она очень уважает Ольгу Бузову. Модель подметила, телеведущая всего добилась сама, с ней они дружат еще со времен проекта "Дом-2".
«Две-три песни слушаю с удовольствием»: Виктория Боня от души похвалила Ольгу Бузову

Виктория Боня во время интервью призналась, что уважает творчество коллеги и даже слушает песни Ольги Бузовой. «Две-три песни слушаю с удовольствием. Ольга всего добилась сама. За это ее невозможно не уважать. Она очень трудолюбивый человек», - поделилась знаменитость в интервью. На вопрос Аллы Довлатовой, не хочет ли Виктория Боня пойти по стопам звездной подруги и тоже начать петь, модель ответила, что на самом деле мечтает сняться в кино, стать актрисой.

Также Виктория Боня рассказала, что подружились они с Ольгой Бузовой на проекте "Дом-2" и с того времени поддерживают общение. С еще одной коллегой по проекту Аленой Водонаевой знаменитость найти общий язык так и не смогла.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:59

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