«Две-три песни слушаю с удовольствием»: Виктория Боня от души похвалила Ольгу Бузову

Виктория Боня во время интервью призналась, что уважает творчество коллеги и даже слушает песни Ольги Бузовой. «Две-три песни слушаю с удовольствием. Ольга всего добилась сама. За это ее невозможно не уважать. Она очень трудолюбивый человек», - поделилась знаменитость в интервью. На вопрос Аллы Довлатовой, не хочет ли Виктория Боня пойти по стопам звездной подруги и тоже начать петь, модель ответила, что на самом деле мечтает сняться в кино, стать актрисой.Также Виктория Боня рассказала, что подружились они с Ольгой Бузовой на проекте "Дом-2" и с того времени поддерживают общение. С еще одной коллегой по проекту Аленой Водонаевой знаменитость найти общий язык так и не смогла.