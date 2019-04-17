АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Московских младшеклассников ждет олимпиада «Готов к жизни в умном городе»

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в столице ученики младших классов смогут принять участие в первом проекте «Готов к жизни в умном городе».
Московских младшеклассников ждет олимпиада «Готов к жизни в умном городе»

Подробно о запуске новой олимпиады ее организаторы расскажут 18 апреля в 15.30. Пресс-конференция состоится в Департаменте образования и науки Москвы, после нее глава ведомства Исаак Калина проведет открытое секторное совещание, где традиционно пообщается с журналистами и ответит на их вопросы. Что касается олимпиады, то о мероприятии расскажут Дмитрий Путимцев, зампред оргкомитета Большой Игры, Сергей Мустафин, главный тренер сборной Москвы по робототехнике и специалисты Центра педагогического мастерства. Организаторы ознакомят представителей СМИ с правилами участия в олимпиаде, расскажут, какие задания ждут ребят и проинформируют, когда пройдет пилотный запуск Большой Игры.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова оправдала лишний вес тем,
Илья Яббаров не сможет уйти с «Дома-2»
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова
Московских младшеклассников ждет
Антон Гусев устроил драку в эфире
Ольга Бузова неожиданно заговорила об
Саймон Марданшин больше не может
Айза Анохина рассказала, что страдает
Роуз МакГоуэн после автокатастрофы не
Маруся Климова призналась, что когда
В Нью-Йорке определились финалисты
Пелагея впервые показала лицо
«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова
Специалисты назвали способы
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что
Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры
Дженнифер Лоуренс вернется к актерской
Синоптики сообщили, когда можно
«Он - строгий папа»: Виктория Боня
Александр Васильев рассказал о близком
Аромат кофе, ванили или мяты поможет
Sony ввели новую цензуру на эротический
Модного эксперта заинтересовала
Эксперты: Сексуальные позиции с
Кит Харингтон решил послать всех
Специалисты: Количество поддельных
Caviar продемонстрировал концепт
Яна Рудковская не обижается на Алёну
Genesis показал новый концепткар Mint
Компания Mercedes-Benz решила отозвать
Просмотреть все новости