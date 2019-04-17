Московских младшеклассников ждет олимпиада «Готов к жизни в умном городе»





Подробно о запуске новой олимпиады ее организаторы расскажут 18 апреля в 15.30. Пресс-конференция состоится в Департаменте образования и науки Москвы, после нее глава ведомства Исаак Калина проведет открытое секторное совещание, где традиционно пообщается с журналистами и ответит на их вопросы. Что касается олимпиады, то о мероприятии расскажут Дмитрий Путимцев, зампред оргкомитета Большой Игры, Сергей Мустафин, главный тренер сборной Москвы по робототехнике и специалисты Центра педагогического мастерства. Организаторы ознакомят представителей СМИ с правилами участия в олимпиаде, расскажут, какие задания ждут ребят и проинформируют, когда пройдет пилотный запуск Большой Игры.