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Друг Ксении Собчак Константин Богомолов признан самым стильным мужчиной России по версии глянца "Hello"

Режиссер Константин Богомолов посетил престижную премию журнала "Hello", где был признан "Иконой стиля". Для самого деятеля кино, видимо, награда оказалась неожиданным сюрпизом.
Друг Ксении Собчак Константин Богомолов признан самым стильным мужчиной России по версии глянца "Hello"

На премии глянцевого журнала "Hello" Константин Богомолов, по сведениям СМИ, сидел рядом с телеведущей Ксенией Собчак. Кинодеятель был удивлен, когда со сцены услышал свое имя.

Многие с сарказмом отозвались о получении премии Константином Богомоловым. СМИ в шутку отметили, что теперь к режиссеру смогут обращаться дизайнеры за советом в модных тенденциях.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:44

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