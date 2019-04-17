Друг Ксении Собчак Константин Богомолов признан самым стильным мужчиной России по версии глянца "Hello"

На премии глянцевого журнала "Hello" Константин Богомолов, по сведениям СМИ, сидел рядом с телеведущей Ксенией Собчак. Кинодеятель был удивлен, когда со сцены услышал свое имя.Многие с сарказмом отозвались о получении премии Константином Богомоловым. СМИ в шутку отметили, что теперь к режиссеру смогут обращаться дизайнеры за советом в модных тенденциях.