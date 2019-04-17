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Ольга Бузова неожиданно заговорила об онкологии

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова неожиданно для многих заговорила об онкологии. Звезда проекта "Дом-2" обратила внимание публики на интервью главного онколога страны Андрея Каприна.
Ольга Бузова неожиданно заговорила об онкологии

В своем блоге в Instagram Ольга Бузова написала трогательный пост, обратив внимание публики на такую серьезную болезнь как рак. Певица отметила, хоть ее видят зрители по телевизору каждый день, сама она очень редко может выделить время, чтобы посмотреть какую-либо программу. Тем не менее, недавно, сидя в аэропорту, звезда "Дома-2" смогла посмотреть интервью главного онколога страны Андрея Каприна.

Программа произвела на Ольгу Бузову впечатление, которым она решила поделиться со своей миллионной армией фанатов. Поющая телеведущая отметила, она рада, что в последнее время в Россию приезжают из других стран, потому что им помогают именно здешние врачи. Звезда рада, что наконец-то на эту проблему стали обращать больше внимания, чем раньше.

"Несмотря на то, что вы меня видите по телевизору очень часто, сама я не всегда успевают что-то посмотреть или даже пересмотреть свои же эфиры. Но недавно, ожидая вылета, с большим интересом посмотрело телеинтервью главного онколога страны Андрея Каприна. Тема очень важная и, к сожалению, может коснуться многих. Знаю, что есть много сложностей... Но по крайней мере, главный онколог говорил адекватные и аргументированные вещи. Даже про лечение за рубежом - оказывается, наоборот, 600 человек приезжали к нам, потому что там им не смогли помочь. Понятно, что каждый случай уникальный и особенный, тем не менее, мне кажется, что в нашей стране наконец обратили на отрасль внимание. Берегите себя. самое главное - это здоровье", - написала Ольга Бузова.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:45

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