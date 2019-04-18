В Нью-Йорке работники Apple Store пожаловались на нашествие паразитов





Ошибки Apple быстро становятся поводом для критики, так как компания достаточно известна во всем мире. Часто претензии клиентов необоснованные, но каждая жалоба может спровоцировать падение доходов и снизить лояльность даже самых преданных поклонников. Самый яркий пример тому - появление постельных клопов в Apple Store.Недавно издание New York Post выяснило, что во временном павильоне Apple, который имеет форму стеклянного куба, произошло нашествие паразитов. Первые признаки присутствия клопов появились еще около месяца назад. Предположительно, насекомых в магазин принесли бездомные животные, которые заходят туда погреться.Работники Apple Store признались, что в то время им было страшно даже оставлять личные вещи в раздевалке, так как они чувствовали себя незащищенными, но начальство ничего с этим не делало. Позже тайно была проведена дезинфекция. Однако ее действия хватило только на 1,5 недели.Эксперты сообщили, что таким образом производитель Apple не только нарушил права сотрудников на безопасное место работы, но и мог спровоцировать целую эпидемию, так как не предупредил покупателей об опасности.