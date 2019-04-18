АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.36 USD 63.95
Курс валют на 18.04.2019

В Нью-Йорке работники Apple Store пожаловались на нашествие паразитов

В Нью-Йорке работники американской корпорации Apple Store пожаловались на нашествие паразитов. По их словам, клопы атаковали весь магазин.
В Нью-Йорке работники Apple Store пожаловались на нашествие паразитов

Ошибки Apple быстро становятся поводом для критики, так как компания достаточно известна во всем мире. Часто претензии клиентов необоснованные, но каждая жалоба может спровоцировать падение доходов и снизить лояльность даже самых преданных поклонников. Самый яркий пример тому - появление постельных клопов в Apple Store.

Недавно издание New York Post выяснило, что во временном павильоне Apple, который имеет форму стеклянного куба, произошло нашествие паразитов. Первые признаки присутствия клопов появились еще около месяца назад. Предположительно, насекомых в магазин принесли бездомные животные, которые заходят туда погреться.

Работники Apple Store признались, что в то время им было страшно даже оставлять личные вещи в раздевалке, так как они чувствовали себя незащищенными, но начальство ничего с этим не делало. Позже тайно была проведена дезинфекция. Однако ее действия хватило только на 1,5 недели.

Эксперты сообщили, что таким образом производитель Apple не только нарушил права сотрудников на безопасное место работы, но и мог спровоцировать целую эпидемию, так как не предупредил покупателей об опасности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 04:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Политолог рассказал, какие изменения
Эксперты назвали среднюю цену на
В Нью-Йорке работники Apple Store
Специалисты рассказали о главных
Наталья Рудова вообразила себя
Названы способы избежать спойлеров в
В России с 1 мая появятся уменьшенные
Грязная посуда и просрочка –
Учёные выяснили, какие сигналы посылают
Николай Должанский бросил пить после
Юлию Ефременкову и Мондезира Свет-Амура
Валерия призналась, что иногда
«Две-три песни слушаю с удовольствием»:
Друг Ксении Собчак Константин Богомолов
Ольга Бузова оправдала лишний вес тем,
Илья Яббаров не сможет уйти с «Дома-2»
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова
Московских младшеклассников ждет
Антон Гусев устроил драку в эфире
Ольга Бузова неожиданно заговорила об
Саймон Марданшин больше не может
Айза Анохина рассказала, что страдает
Роуз МакГоуэн после автокатастрофы не
Маруся Климова призналась, что когда
В Нью-Йорке определились финалисты
Пелагея впервые показала лицо
«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова
Специалисты назвали способы
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что
Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры
Просмотреть все новости