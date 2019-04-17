Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала на шоу "На самом деле"

По словам Людмилы Савчук, Антон Гусев и Виктория Романец относились к ней как к домашнему скоту, заставляя становиться на колени из-за всяких мелочей. У женщин не было ключей от туалета, однако работодатели обвинили именно ее в том, что она закрыла дверь, после чего жестоко избили. Антон Гусев и Виктория Романец в студии все отрицали, говоря, что женщина лжет.По версии Виктории Романец, бывшая домработница потеряла работу из-за воровства и того, что пользовалась личными вещами звезды "Дома-2". Женщина хотела забрать машину хозяйки, о чем стало известно позже.Тест на детекторе лжи показал, что Антон Гусев и Виктория Романец говорили правду. Они действительно не применяли физического насилия по отношению к бывшей домработнице. Исотрия о воровстве машины также подтвердилась после просмотра видеороликов с камер наблюдения. Романец добавила, что Татьяна Савчук украла из ее телефона личное видео, которое затем продала СМИ. Синяки и ссадины женщине, по словам бывшей проектантки, нанес сын, эти сведения также подтвердились в ходе программы.В итоге сын Татьяны Савчук попытался ее защитить и напал на Антона Гусева, потасовку мужчины устроили прямо в прямом эфире. Их быстро разняли, а также вернули на места.