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Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала на шоу "На самом деле"

Бывшие участники реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев и Виктория Романец стали героями программы "На самом деле". В студию их пригласила бывшая домработница пары Людмила Савчук, утверждая, что бывшие работодатели ее избивали и оскорбляли. Во время прямого эфира проектант подрался с сыном героини.
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала на шоу "На самом деле"

По словам Людмилы Савчук, Антон Гусев и Виктория Романец относились к ней как к домашнему скоту, заставляя становиться на колени из-за всяких мелочей. У женщин не было ключей от туалета, однако работодатели обвинили именно ее в том, что она закрыла дверь, после чего жестоко избили. Антон Гусев и Виктория Романец в студии все отрицали, говоря, что женщина лжет.

По версии Виктории Романец, бывшая домработница потеряла работу из-за воровства и того, что пользовалась личными вещами звезды "Дома-2". Женщина хотела забрать машину хозяйки, о чем стало известно позже.

Тест на детекторе лжи показал, что Антон Гусев и Виктория Романец говорили правду. Они действительно не применяли физического насилия по отношению к бывшей домработнице. Исотрия о воровстве машины также подтвердилась после просмотра видеороликов с камер наблюдения. Романец добавила, что Татьяна Савчук украла из ее телефона личное видео, которое затем продала СМИ. Синяки и ссадины женщине, по словам бывшей проектантки, нанес сын, эти сведения также подтвердились в ходе программы.

В итоге сын Татьяны Савчук попытался ее защитить и напал на Антона Гусева, потасовку мужчины устроили прямо в прямом эфире. Их быстро разняли, а также вернули на места.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:52

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