Названы способы избежать спойлеров в ожидании кинопремьер
Любители кино часто жалуются на спойлеры, преждевременно раскрывающие сюжетные нюансы и не дающие насладиться интригой нового фильма. Эксперты собрали наиболее распространенные способы, позволяющие оградить себя от таких источников.
Информация об ожидаемой кинопремьере чаще всего появляется в социальных сетях, пишет «Слово и Дело». Администрация Вконтакте разработала концепт «умной» ленты, помогающей помечать специальным предупреждением посты, раскрывающие детали картин, и скрывать основную часть поста. Механизм работает лишь во время презентации известных кинолент типа «Твин Пикс», «Мстители», но от спойлеров в комментариях он не избавит.
В Instagram и Facebook защититься от ненужной информации можно, если учесть, кто из друзей записывает в ленте видео при просмотре новых фильмов, и скрыть в настройках их публикации. Пользователи Twitter могут обойти нежелательный контент благодаря возможности сокрытия фраз, хештегов и эмодзи, однако посты, раскрывающие суть киноновинок, изредка появляются на главной странице и в результатах поиска.
Блокировать спойлеры помогают некоторые расширения браузеров, но и они не справляются на «отлично». Программа GameofSpoils иногда пропускает нежелательные посты в Facebook, Spoilers Blocker появляется с опозданием. Детали новой ленты часто распространяют новостные издания, забывающие ставить специальную пометку. «Кинопоиск» иронично советует людям, желающим оказаться в информационном вакууме, отключить уведомления и не листать ленту новостей, а лучше полностью отказаться от использования техники и интернета.
Информация об ожидаемой кинопремьере чаще всего появляется в социальных сетях, пишет «Слово и Дело». Администрация Вконтакте разработала концепт «умной» ленты, помогающей помечать специальным предупреждением посты, раскрывающие детали картин, и скрывать основную часть поста. Механизм работает лишь во время презентации известных кинолент типа «Твин Пикс», «Мстители», но от спойлеров в комментариях он не избавит.
В Instagram и Facebook защититься от ненужной информации можно, если учесть, кто из друзей записывает в ленте видео при просмотре новых фильмов, и скрыть в настройках их публикации. Пользователи Twitter могут обойти нежелательный контент благодаря возможности сокрытия фраз, хештегов и эмодзи, однако посты, раскрывающие суть киноновинок, изредка появляются на главной странице и в результатах поиска.
Блокировать спойлеры помогают некоторые расширения браузеров, но и они не справляются на «отлично». Программа GameofSpoils иногда пропускает нежелательные посты в Facebook, Spoilers Blocker появляется с опозданием. Детали новой ленты часто распространяют новостные издания, забывающие ставить специальную пометку. «Кинопоиск» иронично советует людям, желающим оказаться в информационном вакууме, отключить уведомления и не листать ленту новостей, а лучше полностью отказаться от использования техники и интернета.
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:01