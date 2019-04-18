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Наталья Рудова вообразила себя королевой Серсеей из «Игры Престолов»

Звезда комедийного телесериала «Универ» продемонстрировала образ королевы Серсеи из фантастической киноленты «Игра престолов» Поклонники актрисы неоднозначно отнеслись к ее «королевским» амбициям.
Наталья Рудова вообразила себя королевой Серсеей из «Игры Престолов»

Недавно 35-летняя Наталья Рудова, которая стала известна благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день», побывала на фантастической инсталляции в столице. Объёмно-пространственная композиция была выполнена в стилистике «Игры престолов» в честь выхода финального сезона известного телевизионного сериала. Позже, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, где она во властной позе сидит на троне.

Публикация собрала множество комментариев, где фанаты делают комплименты Наталье Рудовой. Однако есть и те, кому не понравился новый образ актрисы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:05

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