Наталья Рудова вообразила себя королевой Серсеей из «Игры Престолов»
Звезда комедийного телесериала «Универ» продемонстрировала образ королевы Серсеи из фантастической киноленты «Игра престолов» Поклонники актрисы неоднозначно отнеслись к ее «королевским» амбициям.
Недавно 35-летняя Наталья Рудова, которая стала известна благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день», побывала на фантастической инсталляции в столице. Объёмно-пространственная композиция была выполнена в стилистике «Игры престолов» в честь выхода финального сезона известного телевизионного сериала. Позже, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, где она во властной позе сидит на троне.
Публикация собрала множество комментариев, где фанаты делают комплименты Наталье Рудовой. Однако есть и те, кому не понравился новый образ актрисы.
Недавно 35-летняя Наталья Рудова, которая стала известна благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день», побывала на фантастической инсталляции в столице. Объёмно-пространственная композиция была выполнена в стилистике «Игры престолов» в честь выхода финального сезона известного телевизионного сериала. Позже, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, где она во властной позе сидит на троне.
Публикация собрала множество комментариев, где фанаты делают комплименты Наталье Рудовой. Однако есть и те, кому не понравился новый образ актрисы.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:05