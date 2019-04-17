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Валерия призналась, что иногда заставляет себя «быть красивой»

Валерия 17 апреля отмечает 51-й день рождения. Накануне знаменательной даты певица поделилась своим жизненными принципами, призналась, что иногда рыдает «в три ручья» и заставляет себя «быть красивой».
Валерия призналась, что иногда заставляет себя «быть красивой»

Артистку радует ее отражение в зеркале, и она ощущает себя психологически и физически на 35 лет. Многие подозревают, что Валерия неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, но она опровергает слухи. Кардинальных методов коррекции внешности, отмечает звезда, ее супруг «не пережил бы», так как с недоверием относится даже к простым косметическим процедурам. Секретом красоты знаменитость называет правильное питание, здоровый образ жизни и спорт.

Валерия купается в любви и замечает, Иосиф Пригожин до сих пор смотрит на нее восторженным взглядом, как в момент их знакомства. У звездной пары, как и у всех, случаются конфликты, но отношение мужа все сглаживает. Певица обожает свой дом и ценит семейный очаг и уют. К Пригожину и Валерии часто наведываются дети, и они все вместе собираются на кухне. Анна, Арсений и Артемий выбрали творческие профессии. Звездная мать рада, что наследники выросли трудолюбивыми и порядочными.
Валерия призналась, что иногда заставляет себя «быть красивой»

Артистка унаследовала от бабушки сильный характер, благодаря которому она справляется с жизненными трудностями, пережила сложный брак с Александром Шульгиным. Валерия не допускает слез, если случается нечто плохое, но может рыдать «в три ручья» на сентиментальном концерте. Певица является верующим человеком, однако редко посещает храмы из-за нехватки времени. Звезда обожает свою работу, стремится достичь новых вершин в карьере. Она старается всегда жить по совести, снисходительно относиться к людям. Валерия счастлива, но хочет искать новые возможности для самореализации и двигаться вперед.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:09

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