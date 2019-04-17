В Нью-Йорке определились финалисты премии «Всемирный автомобиль года-2019»





За звание автомобиля года машина известного британского бренда боролась со шведским спортивным седаном Volvo S60/V60 и немецким электромобилем Audi e-tron. Авто Jaguar I-Pace обошло конкурентов, а также стало победителем в номинации как лучшая «зеленая» модель и получило приз за эксклюзивный дизайн.Гиперкаром года признана машина 720S, созданная британской частной компанией McLaren. Фастбэк Audi A7 оказался лидером в категории моделей класса Luxury, японский внедорожник Suzuki Jimny отметили как лучшее авто для города. После награждения победителей премии состоялась долгожданная презентация автомобильных новинок.