В Нью-Йорке определились финалисты премии «Всемирный автомобиль года-2019»
В Нью-Йорке в рамках крупнейшего автосалона подвели итоги премии «Всемирный автомобиль года». Лучшей моделью 2019-го признан электрокар Jaguar I-Pace.
За звание автомобиля года машина известного британского бренда боролась со шведским спортивным седаном Volvo S60/V60 и немецким электромобилем Audi e-tron. Авто Jaguar I-Pace обошло конкурентов, а также стало победителем в номинации как лучшая «зеленая» модель и получило приз за эксклюзивный дизайн.
Гиперкаром года признана машина 720S, созданная британской частной компанией McLaren. Фастбэк Audi A7 оказался лидером в категории моделей класса Luxury, японский внедорожник Suzuki Jimny отметили как лучшее авто для города. После награждения победителей премии состоялась долгожданная презентация автомобильных новинок.
За звание автомобиля года машина известного британского бренда боролась со шведским спортивным седаном Volvo S60/V60 и немецким электромобилем Audi e-tron. Авто Jaguar I-Pace обошло конкурентов, а также стало победителем в номинации как лучшая «зеленая» модель и получило приз за эксклюзивный дизайн.
Гиперкаром года признана машина 720S, созданная британской частной компанией McLaren. Фастбэк Audi A7 оказался лидером в категории моделей класса Luxury, японский внедорожник Suzuki Jimny отметили как лучшее авто для города. После награждения победителей премии состоялась долгожданная презентация автомобильных новинок.
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:30