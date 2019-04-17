Айза Анохина рассказала, что страдает от панических атак

В одной из социальных сетей 34-летняя Айза Анохина рассказала подписчикам, что принимает все близко к сердцу, легко поддается эмоциям и винит во всем себя. Хоть сейчас она отдыхает на берегу океана, уже две недели ее преследуют панические атаки. У нее случился стресс, который она до сих пор не может преодолеть. Бывшая супруга рэп-исполнителя Гуфа не может справляться с такими трудностями, несмотря на силу духа. Сейчас ей радость приносят только наследники, с которыми помогает няня. Знаменитость отмечает, что никогда не жалуется на свое душевное состояние родным и близким, однако очень хочет почувствовать поддержку.Публикация собрала множество комментариев, где фанаты пытаются поднять настроение Айзы Анохиной, ведь переживают за нее. Некоторые задают вопрос, почему ее не поддерживает супруг.