Айза Анохина рассказала, что страдает от панических атак
Российская хип-хоп и рэп-певица Айза Анохина, более известна под сценическим псевдонимом A(Z)IZA, призналась, что на протяжении двух недель страдает из-за панических атак и подавленного состояния. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
В одной из социальных сетей 34-летняя Айза Анохина рассказала подписчикам, что принимает все близко к сердцу, легко поддается эмоциям и винит во всем себя. Хоть сейчас она отдыхает на берегу океана, уже две недели ее преследуют панические атаки. У нее случился стресс, который она до сих пор не может преодолеть. Бывшая супруга рэп-исполнителя Гуфа не может справляться с такими трудностями, несмотря на силу духа. Сейчас ей радость приносят только наследники, с которыми помогает няня. Знаменитость отмечает, что никогда не жалуется на свое душевное состояние родным и близким, однако очень хочет почувствовать поддержку.
Публикация собрала множество комментариев, где фанаты пытаются поднять настроение Айзы Анохиной, ведь переживают за нее. Некоторые задают вопрос, почему ее не поддерживает супруг.
В одной из социальных сетей 34-летняя Айза Анохина рассказала подписчикам, что принимает все близко к сердцу, легко поддается эмоциям и винит во всем себя. Хоть сейчас она отдыхает на берегу океана, уже две недели ее преследуют панические атаки. У нее случился стресс, который она до сих пор не может преодолеть. Бывшая супруга рэп-исполнителя Гуфа не может справляться с такими трудностями, несмотря на силу духа. Сейчас ей радость приносят только наследники, с которыми помогает няня. Знаменитость отмечает, что никогда не жалуется на свое душевное состояние родным и близким, однако очень хочет почувствовать поддержку.
Публикация собрала множество комментариев, где фанаты пытаются поднять настроение Айзы Анохиной, ведь переживают за нее. Некоторые задают вопрос, почему ее не поддерживает супруг.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:15