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Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Сегодня Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери. Певица опубликовала фото с дочкой Таисией в своём Instagram-блоге.
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Пелагея сегодня опубликовала первое фото с дочерью, на котором видно лицо девочки. Певица приняла решение больше не скрывать лицо дочери, так как сочла это нецелесообразным в виду того, что неделю назад журналисты опубликовали снимки, на которых Пелагея и её наследница присутствуют на хоккейном матче ЦСКА(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). Певица вместе с дочкой пришла поддержать своего мужа.

Поклонники творчества Пелагеи оказались в восторге от звёздной малышки, что они показали своими лайками и комментариями под фото.

Пелагея и её муж Иван Телегин тщательно оберегали свою дочь от посторонних глаз. Звёздные родители старались, насколько это возможно, отдалить момент представления дочки широкой публике. Только в начале этого года они стали иногда публиковать фото с дочкой, но в кадре девочка всегда была повёрнута спиной.

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин длительное время скрывали от общественности свои отношения. Пара расписалась в 2016 году. В январе 2017 у них родилась дочь Таисия.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 18:23

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