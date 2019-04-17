Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Пелагея сегодня опубликовала первое фото с дочерью, на котором видно лицо девочки. Певица приняла решение больше не скрывать лицо дочери, так как сочла это нецелесообразным в виду того, что неделю назад журналисты опубликовали снимки, на которых Пелагея и её наследница присутствуют на хоккейном матче ЦСКА(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). Певица вместе с дочкой пришла поддержать своего мужа.Поклонники творчества Пелагеи оказались в восторге от звёздной малышки, что они показали своими лайками и комментариями под фото.Пелагея и её муж Иван Телегин тщательно оберегали свою дочь от посторонних глаз. Звёздные родители старались, насколько это возможно, отдалить момент представления дочки широкой публике. Только в начале этого года они стали иногда публиковать фото с дочкой, но в кадре девочка всегда была повёрнута спиной.Напомним, что Пелагея и Иван Телегин длительное время скрывали от общественности свои отношения. Пара расписалась в 2016 году. В январе 2017 у них родилась дочь Таисия.