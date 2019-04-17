АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

«Разрывало от боли»: Анна Калашникова впервые рассказал о выкидыше

Анна Калашникова впервые на всю страну рассказала о личной трагедии. Актрисе довелось пережить выкидыш на четвертом месяце беременности. Потеряв долгожданного малыша, модель испытывала стильную душевную боль и долго не могла оправиться от произошедшего.
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова впервые рассказал о выкидыше

Калашникова, пребывая на 11 неделе беременности, поддалась на уговоры журналистов и поделилась своей радостью, рассказав о предстоящем материнстве. Знаменитость знала, ее могут обвинить в пиаре, но ей очень хотелось, чтобы об ее счастье знали все. Однако вскоре случилась трагедия, разрушившая мечту актрисы о ребенке от любимого человека, о большой семье. В тот период звезда закрылась от всего мира, она не желала ни с кем общаться, у нее не было сил и желания жить. Модель объездила десятки клиник, сдавая анализы, чтобы понять причину выкидыша. Калашникова, несмотря на заверения врачей, что такое иногда случается даже у здоровых женщин, винила во всем себя, считая ущербной.
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова впервые рассказал о выкидыше

Вокруг знаменитость слышала упреки и колкие замечания: куда она прячет живот, где же ее ребенок. Сына Даниила актриса выносила очень легко, а после выкидыша окунулась в мир, «полный боли». В палате с Калашниковой лежали такие же «убитые» горем матери, потерявшие малыша, и как она рыдали от моральной боли.
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова впервые рассказал о выкидыше

Успокоение звезда нашла в работе, ведь бизнес требует сосредоточенности собранности. Большую поддержку ей оказывала семья, близкие друзья. Актриса научилась быть сильной, скрывать свою боль за улыбкой и шутками. Калашникова подчеркнула, что не важно, кто, сколько зарабатывает, кем работает, от такой ситуации никто не застрахован. Главное - уметь достойно проходить назначенные жизнью испытания.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова
Маруся Климова призналась, что когда
В Нью-Йорке определились финалисты
Пелагея впервые показала лицо
«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова
Специалисты назвали способы
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что
Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры
Дженнифер Лоуренс вернется к актерской
Синоптики сообщили, когда можно
«Он - строгий папа»: Виктория Боня
Александр Васильев рассказал о близком
Аромат кофе, ванили или мяты поможет
Sony ввели новую цензуру на эротический
Модного эксперта заинтересовала
Эксперты: Сексуальные позиции с
Кит Харингтон решил послать всех
Специалисты: Количество поддельных
Caviar продемонстрировал концепт
Яна Рудковская не обижается на Алёну
Genesis показал новый концепткар Mint
Компания Mercedes-Benz решила отозвать
Писатель Дмитрий Быков введен в
Учёные прогнозируют появление
Звезда «Дома-2» Виктория Боня
Саша Черно жёстко контролирует круг
Пользователи Сети хотят нажиться на
Мать Марины Африкантовой несколько
Александр Васильев раскритиковал
Константин Иванов может вернуться на
Просмотреть все новости