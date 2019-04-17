«Разрывало от боли»: Анна Калашникова впервые рассказал о выкидыше





Калашникова, пребывая на 11 неделе беременности, поддалась на уговоры журналистов и поделилась своей радостью, рассказав о предстоящем материнстве. Знаменитость знала, ее могут обвинить в пиаре, но ей очень хотелось, чтобы об ее счастье знали все. Однако вскоре случилась трагедия, разрушившая мечту актрисы о ребенке от любимого человека, о большой семье. В тот период звезда закрылась от всего мира, она не желала ни с кем общаться, у нее не было сил и желания жить. Модель объездила десятки клиник, сдавая анализы, чтобы понять причину выкидыша. Калашникова, несмотря на заверения врачей, что такое иногда случается даже у здоровых женщин, винила во всем себя, считая ущербной.Вокруг знаменитость слышала упреки и колкие замечания: куда она прячет живот, где же ее ребенок. Сына Даниила актриса выносила очень легко, а после выкидыша окунулась в мир, «полный боли». В палате с Калашниковой лежали такие же «убитые» горем матери, потерявшие малыша, и как она рыдали от моральной боли.Успокоение звезда нашла в работе, ведь бизнес требует сосредоточенности собранности. Большую поддержку ей оказывала семья, близкие друзья. Актриса научилась быть сильной, скрывать свою боль за улыбкой и шутками. Калашникова подчеркнула, что не важно, кто, сколько зарабатывает, кем работает, от такой ситуации никто не застрахован. Главное - уметь достойно проходить назначенные жизнью испытания.