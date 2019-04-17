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«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова решилась на «кардинальные» перемены в имидже

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова решилась на «кардинальные» весенние перемены в имидже. Скандальная артистка похвасталась новой прической, сделанной стилистами ее любимого салона красоты.

«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова решилась на «кардинальные» перемены в имидже

Танцовщица опубликовала несколько кадров в личном блоге Instagram, чтобы порадовать своих поклонников и позлить хейтеров ярким преображением. На снимке Анастасия Волочкова позирует в черной майке, брюках желтого цвета и туфлях на шпильке. Волосы звезды отечественного балета собраны, традиционно, в хвост, который стал кудрявым.

В комментарии знаменитость сообщила, что посетила салон для того, чтобы подправить маникюр, но стилисты решили еще и «усовершенствовать» любимую прическу Волочковой. «Теперь у меня вот такие милые кудряшки», - радуется автор публикации.

Какой была реакция поклонников артистки можно лишь предположить, ведь из-за множества негативных отзывов балерина ограничила возможность комментирования постов. Анастасия Волочкова старается следить за модными тенденциями, а быть в форме знаменитости помогает правильное питание и регулярные тренировки. В своем Instagram танцовщица часто делится с фанатами подробностями личной жизни, интригуя рассказами о таинственном возлюбленном.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:16

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