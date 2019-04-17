«Он - строгий папа»: Виктория Боня считает, что ее дочери повезло с отцом

«Алекс – довольно строгий папа! Вот сейчас, к примеру, плохо себя вела..Ей бабушка подарила телефон на день рождение, хотя я была против.. Но все-таки подарили.. Она себя плохо вела и Алекс забрал у нее телефон на двое суток.. Он ее воспитывает очень хорошо..», - рассказала Боня.



