АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сексуальные позиции с глубоким проникновением не увеличивают шансы на зачатие
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

«Он - строгий папа»: Виктория Боня считает, что ее дочери повезло с отцом

Одна из самых ярких экс-героинь телешоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что ее бывший гражданский супруг Алекс Смерфит является очень строгим отцом. Правда, наследник ирландского миллиардера очень любит баловать свою единственную дочь.

«Он - строгий папа»: Виктория Боня считает, что ее дочери повезло с отцом

Ранее стало известно, что Виктория Боня побывала в студии передачи на «Русском радио», где довольно мило пообщалась с известнейшей радио- и телеведущей Аллой Довлатовой. Во время беседы телезнаменитость не только призналась, что хотела еще детей от бывшего возлюбленного и отца ее дочери Анджелины Летиции, но и заявила, что ее наследнице повезло с родственниками.

По словам Виктории, на данный момент ее дочь отдыхает в компании своего отца на Бали, поэтому она со спокойно душой смогла прилететь в Москву, чтобы решить некоторые вопросы по работе.

Оказывается, что Боня никогда не была на Бали, в чем, кстати, призналась Довлатовой, поэтому она решила поинтересоваться у наследницы, с кем ей больше понравилось отдыхать: со своим папой в райском уголке планеты или с ней в Таиланде.

«Он - строгий папа»: Виктория Боня считает, что ее дочери повезло с отцом

Нужно сказать, что девочка не стала обижать обоих родителей и заявила, что ей нравится отдыхать и с мамой, и с папой. Также Вика рассказала в студии «Русское радио», как ее бывший избранник воспитывает их общую дочь.

«Алекс – довольно строгий папа! Вот сейчас, к примеру, плохо себя вела..Ей бабушка подарила телефон на день рождение, хотя я была против.. Но все-таки подарили.. Она себя плохо вела и Алекс забрал у нее телефон на двое суток.. Он ее воспитывает очень хорошо..», - рассказала Боня.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Разрывало от боли»: Анна Калашникова
Маруся Климова призналась, что когда
В Нью-Йорке определились финалисты
Пелагея впервые показала лицо
«Милые кудряшки»: Анастасия Волочкова
Специалисты назвали способы
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что
Xiaomi готовит к релизу новые телевизоры
Дженнифер Лоуренс вернется к актерской
Синоптики сообщили, когда можно
«Он - строгий папа»: Виктория Боня
Александр Васильев рассказал о близком
Аромат кофе, ванили или мяты поможет
Sony ввели новую цензуру на эротический
Модного эксперта заинтересовала
Эксперты: Сексуальные позиции с
Кит Харингтон решил послать всех
Специалисты: Количество поддельных
Caviar продемонстрировал концепт
Яна Рудковская не обижается на Алёну
Genesis показал новый концепткар Mint
Компания Mercedes-Benz решила отозвать
Писатель Дмитрий Быков введен в
Учёные прогнозируют появление
Звезда «Дома-2» Виктория Боня
Саша Черно жёстко контролирует круг
Пользователи Сети хотят нажиться на
Мать Марины Африкантовой несколько
Александр Васильев раскритиковал
Константин Иванов может вернуться на
Просмотреть все новости