«Он - строгий папа»: Виктория Боня считает, что ее дочери повезло с отцом
Одна из самых ярких экс-героинь телешоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что ее бывший гражданский супруг Алекс Смерфит является очень строгим отцом. Правда, наследник ирландского миллиардера очень любит баловать свою единственную дочь.
Ранее стало известно, что Виктория Боня побывала в студии передачи на «Русском радио», где довольно мило пообщалась с известнейшей радио- и телеведущей Аллой Довлатовой. Во время беседы телезнаменитость не только призналась, что хотела еще детей от бывшего возлюбленного и отца ее дочери Анджелины Летиции, но и заявила, что ее наследнице повезло с родственниками.
По словам Виктории, на данный момент ее дочь отдыхает в компании своего отца на Бали, поэтому она со спокойно душой смогла прилететь в Москву, чтобы решить некоторые вопросы по работе.
Оказывается, что Боня никогда не была на Бали, в чем, кстати, призналась Довлатовой, поэтому она решила поинтересоваться у наследницы, с кем ей больше понравилось отдыхать: со своим папой в райском уголке планеты или с ней в Таиланде.
Нужно сказать, что девочка не стала обижать обоих родителей и заявила, что ей нравится отдыхать и с мамой, и с папой. Также Вика рассказала в студии «Русское радио», как ее бывший избранник воспитывает их общую дочь.
Ранее стало известно, что Виктория Боня побывала в студии передачи на «Русском радио», где довольно мило пообщалась с известнейшей радио- и телеведущей Аллой Довлатовой. Во время беседы телезнаменитость не только призналась, что хотела еще детей от бывшего возлюбленного и отца ее дочери Анджелины Летиции, но и заявила, что ее наследнице повезло с родственниками.
По словам Виктории, на данный момент ее дочь отдыхает в компании своего отца на Бали, поэтому она со спокойно душой смогла прилететь в Москву, чтобы решить некоторые вопросы по работе.
Оказывается, что Боня никогда не была на Бали, в чем, кстати, призналась Довлатовой, поэтому она решила поинтересоваться у наследницы, с кем ей больше понравилось отдыхать: со своим папой в райском уголке планеты или с ней в Таиланде.
Нужно сказать, что девочка не стала обижать обоих родителей и заявила, что ей нравится отдыхать и с мамой, и с папой. Также Вика рассказала в студии «Русское радио», как ее бывший избранник воспитывает их общую дочь.
«Алекс – довольно строгий папа! Вот сейчас, к примеру, плохо себя вела..Ей бабушка подарила телефон на день рождение, хотя я была против.. Но все-таки подарили.. Она себя плохо вела и Алекс забрал у нее телефон на двое суток.. Он ее воспитывает очень хорошо..», - рассказала Боня.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:32